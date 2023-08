Sony představí nový mobilní telefon, překvapení se neočekává

Vyřeší Xperia 5 V problémy svých předchůdců s přehříváním?

Dokáže se Sony posunout kupředu v oblasti aktualizací?

Sony Xperia 5 V by se měla už prvního září stát hlavní hvězdou tiskové konference Sony. Možná jich nakonec bude více, pravděpodobné to ale není. Všeobecně se očekává, že se ukáže právě model Xperia 5 V, jehož promo video uniklo před měsícem. Video působí autentickým dojmem a myslím si, že skutečně zachycuje tuto novinku. Rovnou si ale dovolím přidat svůj názor – předvedený design zadní strany se mi nelíbí a pořád doufám, že Sony představí něco trochu jiného.

Sony je ve světě mobilních telefonů s Androidem tak trochu unikát, skoro bych si dovolil použít slovíčko exot. Jeho přístup k telefonům se výrazně odlišuje od dalších značek. Na jednu stranu nabízí přístroje, které podporují paměťové karty nebo disponují sluchátkovým konektorem. Tedy funkce, které se v dnešní době u drahých telefonů téměř nevyskytují. Také úzký a protáhlý design je jedinečný, telefony se díky němu skvěle drží. A hůře ovládají. Dá se najít desítky důvodů, pro které mít rád telefony od Sony. A jsem rád, že výrobce to zatím nezabalil a každý rok představí několik novinek.

Telefony Sony jsou unikátní. Ale platí to na obě strany…

Bohužel ale existuje řada důvodů, pro které se telefonům Sony Xperia vyhnout. A to píši jako člověk, který v minulosti měl několik desítek telefonů Sony a Sony Ericsson. Telefony od Sony nejsou levné, poměr cena versus výkon je nic moc, stačí se podívat na model Xperia 10 V. Ano, výdrž tohoto telefonu je skvělá… Ale dát deset tisíc jen za velmi dobrou výdrž, to mi v roce 2023 už nestačí.

V minulosti byla obrovskou výhodou telefonů od Sony podpora, aktualizace přicházely každý měsíc. Z pohledu uvolňování nových verzí Androidu už je ale dnes Sony spíše průměr až podprůměr. U modelu Xperia 1 V (za 30+ tisíc korun) Sony garantuje 2! aktualizace Androidu. A celkem tři roky bezpečnostních záplat situaci nezachrání. Konkurence je mnohem dál.

A aby toho nebylo málo – telefony od Sony už několik let trpí přehříváním. Může za to pravděpodobně právě unikátní design, to ale zákazníka nemusí zajímat. Důležitý je výsledek a ten není pro Sony moc lichotivý. Stačí pár desítek minut fotit nebo hrát hry a teplota zařízení jde rychle nahoru. Následuje omezení výkonu, používání přehřátého přístroje navíc není vůbec pohodlné. Problém se opakuje každý rok a už ani nevěřím, že jej výrobce dokáže rozumně vyřešit bez vetší změny designu. A o kvalitě fotografií bylo také napsáno mnohé, vytáhnout z telefonů Sony maximum nedokáže každý.

Co by vás přimělo koupit si telefon Sony Xperia?

Zdroj: Sony, PhoneArena