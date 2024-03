Konec úzkých telefonů? Známe rozměry Sony XPERIA 1 VI!

Telefony Sony XPERIA jsou nepřehlédnutelné a poznáte je na první pohled

Proti konkurenci jsou vysoké a úzké, poměr stran displeje je netradičních 21:9

Sony XPERIA 1 VI bude prvním telefonem, u kterého od dosavadní strategie upustí

Telefony Sony XPERIA nepatří k těm nejoblíbenějším na trhu, jejich prodeje jsou dlouhodobě velmi nízké. Mají ale svou skupinu věrných zákazníků, kteří oceňují originální design nebo některé prvky výbavy, jako klasický sluchátkový konektor nebo slot na paměťové karty microSD.

Snaha odlišit se v dnešní záplavě hodně podobných telefonů je chvályhodná, prodeje telefonů Sony ale dokázaly, že počet zájemců o tyto telefony moc velký není. V roce 2024 tak Sony (konečně) přijde se změnou designu! Telefony budou nižší a širší, změní se poměr stran u displeje.

Sony XPERIA 1 VI má mít rzměry 162 x 74,4 x 8,45 milimetrů. Proti současnému modelu Sony XPERIA 1 V se telefon o tři milimetry zmenší na výšku, naopak do šířky o tři milimetry naroste. Nezdá se to jako velká změna, ale pokud se podíváme například na Samsung Galaxy S24+, ten má rozměry 158,5 x 75,9 x 7,7 milimetrů. Novinka od Sony bude pořád o něco užší a vyšší, ale rozdíl už nebude tak velký.

Současně se změní poměr displeje, už to nebude 21:9 ale mnohem rozumnějších 19,5:9. To zní dobře… Samotná změna designu určitě nebude stačit k tomu, aby se z telefonů Sony XPERIA staly trháky. Výrobce u předchozích vlajkových lodí garantoval velmi krátkou podporu, ani cenová politika nebyla nejpřívětivější. Posun v oblasti designu (po tolika letech) ale naznačuje, že to výrobce se změnami myslí vážně.

XPERIA míří do historie. Pomůže Sony změna názvu?

Pravděpodobně nedokáže na první pokus vyrobit a dodat nejlepší telefon současnosti, ale pořád se díváme na společnost, která má obrovský potenciál. Sony XPERIA 1 VI klidně může být obrovským a příjemným překvapením. Ale konkurence je obrovská, na trhu najdete řadu špičkových a skvěle vybavených telefonů. Navíc se hodně bojím případné cenovky…

Letošní rok se může stát posledním, kdy na trh dorazí telefony Sony XPERIA. Už příští rok by společnost Sony mohla slovíčko XPERIA poslat do historie a rozloučit se s jménem, které se synonymem úspěchu nakonec bohužel nestalo. Pokud výrobce skutečně přijde se spoustou změn včetně předního fotoaparátu ukrytého v displeji, dávala by tato změna právě teď smysl. Bude rok 2024 labutí písní telefonů Sony XPERIA?

Těšíte se na model Sony XPERIA 1 VI?

Zdroj: gizmochina