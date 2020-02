Sony Xperia 1.1 má být hlavním konkurentem Galaxy S20

Událost, na které mělo Sony představit své nové telefony MWC 2020 byla bohužel zrušena. Společnost si tak udělala vlastní událost, která se má konat 24. února a dle prvních informací se máme na co těšit. Kromě vlajkové lodě Xperia 5 Plus či telefonu střední třídy Xperia 9 by mohl přijít také telefon s názvem Xperia 1.1.

Dle spekulací má mít Sony Xperia 1.1 stejné rozložení fotoaparátů jako Galaxy S20 Plus, tedy 12 megapixelový hlavní fotoaparát se světelností f/1,8, 64 megapixelový telefoto se světelností f/2,0 a 12 megapixelový širokoúhlý fotoaparát, kde má být světelnost f/2,2. Samozřejmě nemá chybět ani ToF kamerka. Spekulace dokonce říkají, že mají být minimálně tři tyto senzory vyrobeny společností Samsung a nikoliv Sony, jako tomu bylo doposud zvykem.

Telefon má být taktéž schopen natočit 8K HDR video, což by byl velký skok. Málokterý telefon totiž dokáže natáčet 4K HDR video (například Xperia 1 do zvládne), natož 8K. Srdcem telefonu bude s největší pravděpodobností Qualcomm Snapdragon 865, takže nebude chybět ani podpora 5G sítí. Přední stranu má pak pokrývat 4K HDR displej. Na oficiální potvrzení si budeme muset počkat ještě týden, ovšem specifikace zatím vypadají velmi dobře. Doufejme, že se společnosti podaří nabídnout zákazníkovi něco navíc a zvednout tak špatné prodeje Sony telefonů.

Jste zvědaví na Sony Xperia 1.1?

Zdroj: gsmarena.com