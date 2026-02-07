Sony konečně představí očekávané špunty WF-1000XM6. Známe jejich design i cenu Hlavní stránka Zprávičky Sony oficiálně potvrdilo představení sluchátek WF-1000XM6 na 12. února 2026 Uniklé rendery odhalují návrat k matnému plastu a kompaktnější nabíjecí pouzdro Očekávaná cena činí 329,99 dolarů v USA a 299,99 eur v Evropě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Po měsících spekulací a čerstvém úniku renderů se Sony konečně ozvalo. Japonský výrobce zveřejnil na svém YouTube kanálu krátký teaser, v němž v temné atmosféře naznačuje příchod nové generace bezdrátových sluchátek. Přestože video téměř nic neukazuje, drobná silueta otevřeného pouzdra prozrazuje, že jde skutečně o očekávaná WF-1000XM6. Jejich představení proběhne 12. února v 17:00 našeho času. Únik odhalil kompletní design Cena a dostupnost Únik odhalil kompletní design Jen několik dní před oficiálním oznámením unikly na thajském e-shopu Power Buy kompletní produktové fotografie. Ty potvrzují, že Sony opouští lesklý povrch modelu XM5, který mnohé uživatele frustroval náchylností k otiskům prstů. Nová generace se vrací k matnému plastovému provedení známému z modelu XM4, což by mělo zlepšit jak haptický dojem, tak praktičnost při každodenním používání. Samotná sluchátka mají oproti předchůdci mírně větší a více pilulkovitý tvar. Na povrchu si lze všimnout tří externích mikrofonů, což spolu s jedním interním znamená celkem čtyři mikrofony na každé sluchátko. To naznačuje vylepšení aktivního potlačení hluku i transparentního režimu. Nabíjecí pouzdro je užší a vyšší než u XM5, LED indikátor zůstává zachován, byť je nyní skrytý za plastem. Cena a dostupnost Podle úniku od spolehlivého leakera billbil-kuna (informoval o tom v článku pro server Dealabs) budou WF-1000XM6 při uvedení na trh v Evropě stát 299,99 eur (7 300 Kč v přepočtu), což bude představovat mírný pokles ceny oproti předchozímu modelu. Sluchátka budou k dispozici v černé a stříbrné barvě. Pouze do některých regionů pak může dorazit i růžová varianta Sandy Pink. Z dalších specifikací je potvrzena odolnost IPX4 proti stříkající vodě a pěnové náušníky podobné těm z předchozích generací. Technické detaily ohledně výdrže baterie, velikosti měničů či podporovaných kodeků se Sony podařilo udržet pod pokličkou a nejspíš se je tedy dozvíme až příští týden při oficiálním oznámení. Těšíte se na nová sluchátka od Sony? Zdroje: Sony/YouTube, Notebookcheck, SoundGuys, The Walkman Blog, Dealabs O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024