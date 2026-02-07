TOPlist

Sony konečně představí očekávané špunty WF-1000XM6. Známe jejich design i cenu

  • Sony oficiálně potvrdilo představení sluchátek WF-1000XM6 na 12. února 2026
  • Uniklé rendery odhalují návrat k matnému plastu a kompaktnější nabíjecí pouzdro
  • Očekávaná cena činí 329,99 dolarů v USA a 299,99 eur v Evropě

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.2.2026 22:00
Ikona komentáře 0
Sony WF 1000XM6 seda na zarivem pozadi

Po měsících spekulací a čerstvém úniku renderů se Sony konečně ozvalo. Japonský výrobce zveřejnil na svém YouTube kanálu krátký teaser, v němž v temné atmosféře naznačuje příchod nové generace bezdrátových sluchátek. Přestože video téměř nic neukazuje, drobná silueta otevřeného pouzdra prozrazuje, že jde skutečně o očekávaná WF-1000XM6. Jejich představení proběhne 12. února v 17:00 našeho času.

Únik odhalil kompletní design

Jen několik dní před oficiálním oznámením unikly na thajském e-shopu Power Buy kompletní produktové fotografie. Ty potvrzují, že Sony opouští lesklý povrch modelu XM5, který mnohé uživatele frustroval náchylností k otiskům prstů. Nová generace se vrací k matnému plastovému provedení známému z modelu XM4, což by mělo zlepšit jak haptický dojem, tak praktičnost při každodenním používání.

Sony WF 1000XM6 seda krabicka render
Sony WF 1000XM6 seda sluchatka render
Sony WF 1000XM6 cerna krabicka a jedno sluchatko vytazene
Sony WF 1000XM6 cerna sluchatka render

Samotná sluchátka mají oproti předchůdci mírně větší a více pilulkovitý tvar. Na povrchu si lze všimnout tří externích mikrofonů, což spolu s jedním interním znamená celkem čtyři mikrofony na každé sluchátko. To naznačuje vylepšení aktivního potlačení hluku i transparentního režimu. Nabíjecí pouzdro je užší a vyšší než u XM5, LED indikátor zůstává zachován, byť je nyní skrytý za plastem.

Cena a dostupnost

Podle úniku od spolehlivého leakera billbil-kuna (informoval o tom v článku pro server Dealabs) budou WF-1000XM6 při uvedení na trh v Evropě stát 299,99 eur (7 300 Kč v přepočtu), což bude představovat mírný pokles ceny oproti předchozímu modelu. Sluchátka budou k dispozici v černé a stříbrné barvě. Pouze do některých regionů pak může dorazit i růžová varianta Sandy Pink.

Z dalších specifikací je potvrzena odolnost IPX4 proti stříkající vodě a pěnové náušníky podobné těm z předchozích generací. Technické detaily ohledně výdrže baterie, velikosti měničů či podporovaných kodeků se Sony podařilo udržet pod pokličkou a nejspíš se je tedy dozvíme až příští týden při oficiálním oznámení.

Těšíte se na nová sluchátka od Sony?

Zdroje: Sony/YouTube, Notebookcheck, SoundGuys, The Walkman Blog, Dealabs

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Sony Honda Afeela

Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté

Jana Skálová
7.1.2025
WhatsApp konec podpory

Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás?

Jana Skálová
22.12.2024
nejlepší sluchátka

Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček

Jana Skálová
15.10.2024

LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají?

Adam Kurfürst
27.9.2024
sluchátka do 2 000 Kč

Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi

Jana Skálová
30.10.2024