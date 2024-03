Sony propustí brzy až 900 lidí

Bude se to týkat pouze divize PlayStation

Ovlivní to i ta nejznámější studia

Společnosti Sony se příliš nedaří a to se teď odrazí i na její herní odnoži – PlayStation. Z té bude propuštěno 900 zaměstnanců, což je 8 % celé divize. Samozřejmě se to dotkne herních studií, které pod PlayStation přímo spadají. Jde například o Insomniac Games, Naughty Dog či Guerilla Games. Dá se tak očekávat, že se vývoj jejich titulů podstatně protáhne. Už také začíná být jasnější, proč chce Sony přinést svůj PSVR2 na PC. Rozpustilo celé London Studio, které se právě vývojem VR her na PS5 primárně zabývalo. A pravděpodobně není žádná náhoda, že zpráva o propouštění přišla jen pár dnů po tom, co jsme se dozvěděli, že je Sony stále nespokojené s prodeji PS5.

Přímo Jim Ryan, ředitel divize PlayStation, napsal zaměstnancům informační e-mail. V tom píše, že jde o těžké rozhodnutí, které se řešilo již pár měsíců. A muselo nakonec přijít kvůli tomu, aby mohl PlayStation dále fungovat a vyvíjet se. Zajímavé je také to, že spolu se zaměstnanci odejde právě i Ryan. Ten už dříve oznámil svůj plánovaný odchod do důchodu, a pozici by měl opustit již v březnu.

here's Sony President Hiroki Totoki discussing the opportunity to grow PlayStation games on PC / multiplatform "In the past, we wanted to popularize console… but there is a synergy to it. So if you have strong first-party content, not only with our console but also other… pic.twitter.com/FblyzQNL8D — Tom Warren (@tomwarren) February 14, 2024

Chystaná podpora headsetu na PC navíc není jediným překvapivým vstřícným krokem k hráčům na jiných platformách. Prezident Sony, Hiroki Totoki oznámil, že se taktéž společnost plánuje zaměřit více na vývoj her pro mobil a PC. Lze z toho tak jednoduše vyvodit, že se Sony chystá omezit exkluzivitu svých titulů, a trochu upozadit PS5. Na to, jak to bude ve skutečnosti vypadat, si však samozřejmě musíme ještě počkat. Herní průmysl teď každopádně zažívá velmi těžké časy. Nedávno bylo propuštěno taktéž velké množství zaměstnanců studia Activision Blizzard nebo třeba herního enginu Unity. V případě Unity jde dokonce o 25 % všech lidí ve společnosti. Nezbývá než doufat, že se bouřka přežene, a herní studia se vrátí v plné síle. To se ovšem nejspíše jen tak nestane.

Možná brzy bude víc PlayStation exkluzivit i na PC

Bojíte se o budoucnost hraní?

