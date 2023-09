Sony zdražuje Playstation Plus. Máme oficiální české ceny

Sony globálně zdražuje roční předplatná PS Plus

Nejvyšší tarif je o 880 Kč dražší

Měsíční a čtvrtletní předplatná zůstávají na stejných cenách

Společnost Sony včera oznámila zvýšení cen svého předplatného u služby PlayStation Plus. Prozatím se zvýšení týká pouze ročního předplatného a to u všech tří variant, tedy Essential, Extra a Premium.

Oficiální nové české ceny Playstation Plus:

1. PlayStation Plus Essential: Základní předplatné zahrnující online hraní, slevy a vybrané hry zdarma každý měsíc stojí aktuálně na PS Store 1560 Kč, nově však bude k dostání za 1880 Kč. Rozdíl je tedy poměrně znatelných 320 Kč.

2. PlayStation Plus Extra: Střední úroveň je k dostání za 3280 Kč, ještě v srpnu jste ji mohli pořídit za 2600 Kč. Rozdíl tedy činí 680 Kč. Kromě všech výhod základní úrovně Essential získáte také přístup ke katalogu stovek titulů PS4 a PS5, mezi které patří například Ratchet & Clank: Rift Apart, Wolfenstein 2: The New Colossus, Uncharted: Legacy Of Thieves Collection, Deathloop nebo Ghost Of Tsushima: Director’s Cut.

3. PlayStation Plus Premium: Nejvyšší úroveň předplatného je nyní k dispozici rovné 4000 Kč, předtím stála 3120 Kč, což nám dává rozdíl 880 Kč. Tato úroveň nabízí hráčům přístup k ještě většímu počtu titulů, včetně těch pro PS3, PS2, PS1 a PSP, které lze hrát přes cloud.

Pokud jste již členové služby PlayStation Plus, změna ceny se projeví až při obnově vašeho předplatného. Noví členové nebo ti, kteří provedou změnu svého stávajícího tarifu, uvidí nové ceny okamžitě.

Co říkáte na nové PS Plus ceny?

Zdroj: GSMArena