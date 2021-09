Kapesní Playstation? Sony prý chystá velkolepý návrat PSP

V roce 2005 spatřila světlo světa první generace konzole PSP, neboli Playstation Portable. Jednalo se o obrovský hit, který přinesl konzolové hraní na cesty a tituly jako God Of War, GTA: Liberty City Stories, série FIFA nebo Ratchet & Clank se navždy zapsaly do naší paměti. Poté přišlo ještě několik dalších revizí, než se v roce 2011 představila konzole Playstation Vita. Ta neuspěla hned z několika důvodů a v dnešní době ji lze považovat za mrtvou.

Nové PSP? Máme první snímky

V podstatě jedinou handheld konzolí je dnes Nintendo Switch, které kromě klasických exkluzivit přináší na cesty hry jako Zaklínač 3, DOOM Ethernal nebo některé díly ze série Assassin’s Creed a nyní to vypadá, že by mohlo Sony představit novou generaci přenosné herní konzole. YouTuber The tech Chap na svém Twitteru sdílel několik fotografií, které mu prý poslal jeden z jeho zdrojů. Ten navíc tvrdí, že se jedná o skutečné rendery nového PSP a na jeho představení by mělo prý brzy dojít.

Jedním slovem je třeba dodat, že se může jednat o fake a nic z toho nemusí být pravda. Na druhou stranu by takový krok ze strany Sony dával smysl. O novém handheldu se totiž spekuluje již několik let a o to, že by si takové zařízení nenašlo fanouškovskou základnu nemusí mít rozhodně firma strach. Je však otázkou, kdy by na představení mělo dojít. Ideální příležitost mělo totiž Sony včera na své Showcase prezentaci.

Uvítali byste návrat přenosného Playstationu?