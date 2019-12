Sony nestíhá vyrábět foťáky do telefonů. Půjde Samsung do trháku?

Mít velkou poptávku je jistě sen každého byznysmena, ale všeho moc škodí. To teď může potvrdit japonská společnost Sony, která je několik let mimo jiné špičkou ve výrobě foto senzorů do chytrých telefonů. Firma aktuálně nezvládá v tomto segmentu uspokojit všechny zákazníky. Sony přiznalo, že nestíhá foťáky vyrábět a je dramaticky ve skluzu. Na produkci fotoaparátů do smartphonů přitom dělá na 100 % a 24 hodin denně i přes svátky. Její továrny však poptávku i tak nezvládají pokrýt. Na “vině” je jak mírně rostoucí prodejnost telefonů (ve třetím kvartálu 2019 po dvou letech vzrostla), tak hlavně stále rozšířenější strategie výrobců do svých strojů nacpat co nejvíce foťáků.

Japonská firma je pod tlakem poptávky i přesto, že nedávno zvýšila investice do výroby fotosenzorů na dvojnásobek. Kapacity prostě nestačí. A rok 2020 přitom bude na foťáky opravdu bohatý. “Zákazníkům se omlouváme. Víc teď prostě nezvládneme,” přiznal šéf divize Sony pro výrobu polovodičových součástek Per Terushi Shimizu. Společnost už staví novou továrnu v Nagasaki, ale ta bude hotová až v dubnu 2021. Do té doby se klidně může stát, že firma své výsostné postavení ztratí. Fakt, že Sony nestíhá vyrábět foťáky, nahrává třeba konkurenčnímu Samsungu. Nejenže jeho nedávno představený 108MP senzor ten japonský poráží v základních specifikacích. Teď by navíc mohl jít jihokorejský výrobce do trháku i kvantitativně.

Je možné, že se někteří výrobci smartphonů rozhodnou scházející Sony senzory nahradit právě těmi od Samsungu. Ve výsledku to může znamenat, že bude v telefonech hlavní foťák od Sony a například telefoto a ultraširoké senzory od Samsungu. Pro japonskou firmu to může být v tuto chvíli, kdy údajně ovládá 51 % trhu s fotografickými senzory, velmi kritické období. Plánuje se dokonce dostat až na 60% podíl do roku 2025. Výroba součástek je její druhou největší divizí po produkci konzole PlayStation. Jeho verze 5 by měla jít mimo jiné do prodeje také příští rok.

Záleží vám na tom, od jakého výrobce je foťák v mobilu?

Zdroj: acentral