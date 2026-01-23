Sony má nová sluchátka, která si nestrčíte do uší. LinkBuds Clip jdou úplně jinou cestou Hlavní stránka Zprávičky Sony uvádí na trh otevřená sluchátka LinkBuds Clip s klipem ve tvaru písmene C za 4 999 Kč Sluchátka nabízejí tři režimy poslechu, 10mm měniče a celkovou výdrž až 37 hodin včetně pouzdra V Česku budou dostupná od ledna 2026 v béžové, černé, fialové a zelené barvě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Trh s otevřenými sluchátky v posledních měsících výrazně roste a po modelech jako Huawei FreeClip nebo BOSE Ultra Open Earbuds přichází se svou interpretací i japonské Sony. Nová LinkBuds Clip sázejí na podobný koncept – design ve tvaru písmene C, který nezasahuje do zvukovodu a umožňuje poslouchat hudbu i okolní svět současně. Japonská společnost ale přidává několik vlastních vychytávek včetně tří režimů poslechu a senzoru kostního vedení pro čistší hovory. Otevřená konstrukce pro celodenní nošení Tři režimy poslechu podle prostředí Zvuk a kvalita hovorů Výdrž baterie a další funkce Cena a dostupnost Otevřená konstrukce pro celodenní nošení LinkBuds Clip konstrukčně vycházejí ze stejného principu jako zmíněná konkurence. Tělo sluchátek ve tvaru písmene C se uchytí za ušní boltec pomocí flexibilního klipu, přičemž samotný reproduktor směřuje do zvukovodu, aniž by ho ucpával. Výhodou je, že uživatel slyší okolí – rozhovory, dopravní ruch nebo hlášení – a zároveň si může vychutnávat hudbu či podcasty. Sony přidává do balení vyměnitelné polštářky, kterými lze upravit uchycení podle tvaru ucha. Samotná sluchátka váží pouhých 6,4 gramu na kus, takže by neměla působit únavu ani při celodenním nošení. Designově se výrobce inspiroval náušnicemi typu ear cuff a nabízí celkem čtyři barevné varianty: béžovou, černou, fialovou a zelenou. Tři režimy poslechu podle prostředí Zajímavou funkcí LinkBuds Clip jsou tři přepínatelné režimy poslechu, mezi nimiž lze přecházet dvojitým poklepáním na sluchátko. Standardní režim poskytuje vyvážený zvuk pro běžný poslech. Režim Zesílení hlasu (Voice Boost) zesílí hlasovou složku, což se hodí pro podcasty nebo videa v hlučném prostředí jako vlakové nádraží. Xiaomi ukázalo Redmi Buds 8 Pro. Slibuje inteligentní potlačení hluku a špičkovou kvalitu zvuku Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Třetí režim nese název Redukce pronikání zvuku (Sound Leakage Reduction) a upravuje vysoké frekvence tak, aby okolí neslyšelo, co právě posloucháte. Hodí se do tichých prostor jako výtahy nebo vlakové kupé, kde by únik zvuku mohl být nepříjemný pro ostatní. Zvuk a kvalita hovorů O reprodukci zvuku se starají 10mm měniče, které Sony ladilo na základě zkušeností z vlajkové řady 1000X. Sluchátka podporují technologii DSEE pro vylepšení komprimované hudby a 360 Reality Audio pro prostorový zvuk. V aplikaci Sony | Sound Connect si uživatelé mohou nastavit 10pásmový ekvalizér podle vlastních preferencí. Pro telefonování Sony integrovala senzor kostního vedení, který snímá vibrace hlasu přímo z lebky, a systém potlačení okolního hluku využívající umělou inteligenci. Kombinace obou technologií by měla zajistit srozumitelný hlas i v rušném prostředí. Výdrž baterie a další funkce Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití přehrávat hudbu až 9 hodin, s nabíjecím pouzdrem se celková výdrž prodlužuje na 37 hodin. Nechybí ani rychlé nabíjení – pouhé 3 minuty v pouzdře poskytnou hodinu poslechu. Pouzdro se nabíjí přes USB-C. LinkBuds Clip disponují certifikací IPX4, takže zvládnou pot i lehký déšť. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeků SBC a AAC. K dispozici je také Multipoint pro současné spárování s více zařízeními a funkce přizpůsobení zvuku podle prostředí. Cena a dostupnost Sony LinkBuds Clip u nás budou k dostání od konce ledna za doporučenou cenu 4 999 Kč. V porovnání s konkurencí představují střední až možná už trochu dražší cestu – Huawei FreeClip vycházejí o tisícovku levněji, zatímco BOSE Ultra Open Earbuds vycházejí výrazně dráž. Xiaomi OpenWear Stereo Pro, která jsme testovali, avšak využívají trochu jiného designu, se dají pořídit od cirka tří tisíc. U Sony LinkBuds Clip si zájemci mohou vybrat z béžové, černé, fialové nebo zelené barvy. Zaujala vás otevřená sluchátka od Sony? Zdroj: TZ, Sony O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Bezdrátová sluchátka otevřená sluchátka Sony