Sony má rekordní mobilní foto senzor. První ho okusí Xiaomi

Společnost Sony před několika hodinami oficiálně ukázala svůj nejnovější vlajkový foto senzor pro mobilní telefony s označením IMX989. Nový čip se dá považovat za revoluční, neboť je ve své kategorii oficiálně prvním na světě, který má jednopalcovou úhlopříčku a při zprocesování snímku nepoužívá žádný dodatečný ořez. I když už se některé starší telefony honosily 1″ čipem, šlo zatím pokaždé o softwarově limitované senzory vyrobené pro zrcadlovky. IMX989 je první na míru vyrobený pro mobily.

Velikost fyzického senzoru je z pohledu kvality fotografií významná zejména díky lepšímu zachytávání světelných paprsků. Jde o jeden z řady posuzovaných aspektů, nicméně určitě patří mezi ty nejvýznamnější. Po stránce největšího rozlišení v tuto chvíli vede Samsung a jeho 200MPx ISOCELL senzor (nedávno představený ve verzi HP3), nicméně ten pracuje s kombinací více pixelů v jenom optickém políčku.

