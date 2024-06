V roce 2010 představilo Sony televizor se zabudovanou konzolí Playstation

Tehdy byla poměrně levná, dnes ji nekoupíte pod 30 tisíc korun

Uspěl by podobný produkt i dnes, nebo hybridním řešením definitivně odzvonilo?

V roce 2010 se Sony rozhodlo propojit dvě ze svých nejpopulárnějších řad – televizor Bravia a herní konzoli PlayStation – do jednoho kompaktního zařízení. Tak vznikl Bravia KDL22PX300, televizor s úhlopříčkou 22 palců a zabudovanou konzolí Playstation 2. Tento hybridní produkt se stal pro mnohé nenáročné hráče lákavou volbou, nejen kvůli své ceně, která činila přibližně 200 liber (tehdy asi 6 tisíc korun), ale také díky svým praktickým funkcím a možnostem.

Z dnešního pohledu (a vlastně ani z toho tehdejšího) nejsou parametry extra lákavé. Úhlopříčka 22 palců rozhodně nebyla něčím rozměrným a Playstation 2 byl sice fajn, ale tou dobou byla na trhu už čtvrtým rokem konzole Playstation 3. Je to jako kdyby Sony letos představilo televizor se zabudovaným Playstationem 4, jelikož PS5 je na trhu rovněž téměř čtyři roky.

Televizor Bravia KDL22PX300 nabízel širokou škálu vstupů. Disponoval VGA, čtyřmi HDMI a třemi USB porty, což bylo naopak pro rok 2010 velmi štědré. Nabízel i možnost připojení k internetu a tedy přístup k IPTV, YouTube a dalším službám. Zabudovaný PlayStation 2 byla plnohodnotná verze této legendární konzole. Podporovala hraní her pro PS2 i starší PS1, přehrávání DVD a díky ethernetovému portu i online hraní. Cílila tedy především na dětské pokoje, kde nebylo místa nazbyt a počítal se každý ušetřený centimetr.

This Rare Playstation 2 Sony BRAVIA KDL22PX300 Got Some Awesome Features !

Dnes se Bravia KDL22PX300 stala vzácným a vyhledávaným sběratelským kouskem. Na trhu se jeho cena pohybuje od 1 000 liber (asi 30 000 korun), pokud byste chtěli nerozbalený kousek, zaplatíte za něj klidně pětinásobek. Ne každý ale ví co prodává a pokud budete mít štěstí, můžete ji koupit za pár korun, protože televizor vypadá z dnešního pohledu zastarale a malá úhlopříčka by mohla prodávajícím napovědět, že jde o vysloužilý kus hardwaru, který udají maximálně za tisícovku.

Pokud bychom se dnes zamysleli nad možností představení podobného produktu, zůstává otázkou, zda by uspěl. Televize s výkonem PlayStationu 5 mohla být atraktivní volbou pro nejednoho hráče, navíc by se mohly dramaticky zlepšit i prodeje, pokud by byla technologie dostupná i v segmentu střední třídy, dejme tomu za cenu okolo 30 tisíc. Nevýhodou by pak samozřejmě byl fakt, že byste si „konzoli“ nemohli snadno přenášet a připojovat ji k jiným zobrazovačům, třeba monitoru nebo nové televizi. Na druhou stranu, dnešní 4K televizory s vysokým jasem, hromadou aplikací a robustní konstrukcí, vydrží kolikrát i déle než konzole samotná. Nákup nového televizoru je pak mnohdy spojen právě s koupí herní konzole. Takže až by vyšel Playstation 6, mohla by vyjít další generace televizorů…ale to už hodně fantazíruju.

Aktuální trend ukazuje, že poptávka po integrovaných herních řešeních stále existuje. Někteří výrobci televizí, například Samsung, umožňují přímé hraní pomocí cloudových služeb. Televizory s aplikací Xbox Game Pass nabízejí hráčům přístup k široké škále her bez potřeby vlastnit fyzickou konzoli, stačí jen stabilní připojení k internetu a ovladač.

Xbox Game Pass Microsoft Corporation

Věděli jste o tomto raritním kousku?

Zdroj: Vlastní, eBay, YouTube