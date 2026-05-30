Jak vypadá Mini LED bez bílých diod? Sony představilo v Česku modely Bravia 9 II a 7 II s True RGB Hlavní stránka Zprávičky Sony uvádí na trh dvě nové řady televizorů — vlajkovou Bravia 9 II a střídmější Bravia 7 II Hlavní novinkou je technologie True RGB — Sony nahradilo bílé Mini LED nezávisle řízenými RGB diodami České ceny začínají na 45 999 Kč za 50" Bravia 7 II a šplhají k 129 990 Kč za 85" verzi Bravia 9 II Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Bitva o korunu nejlepší televize v roce 2026 dostává nový rozměr. Po RGB Mini LED ohlášených od Samsungu, Hisense i TCL se do hry hlásí i Sony — a má v rukávu trumf, kterým chce konkurenci zatlačit. Nové Bravia 9 II a Bravia 7 II dorazí v červnu a jejich hlavní zbraní je technologie True RGB, kterou Sony vyvíjelo několik let. Slibuje barvy, jas i kontrast na úrovni, kterou doteď nabízely jen OLED panely. Zní to lákavě, ale jak se brzy ukáže, několik kompromisů Sony udělat muselo. Co True RGB vlastně dělá jinak Bravia 9 II: vlajková loď, která chce porazit OLED Bravia 7 II: True RGB pro běžné smrtelníky Co Sony pořád nedořešilo Co True RGB vlastně dělá jinak Klasické Mini LED televizory svítí bílým světlem, které prochází barevnými filtry a Quantum Dot vrstvou. Funguje to, ale filtr nějakou část jasu pohltí a barvy nejsou tak přesné, jak by mohly být. True RGB tenhle problém řeší jinak — Sony do podsvícení dalo nezávisle řízené červené, zelené a modré diody. Každá barevná složka tak svítí přímo, bez filtru, což znamená vyšší špičkový jas (Bravia 9 II prý zvládá až 4 000 nitů), čistší barvy a širší pokrytí barevného prostoru. Sony se chlubí, že nová generace dosahuje plných 100 % barevného prostoru BT.2020, což je hodnota, kterou doteď splnil málokterý spotřebitelský displej. Praktický rozdíl podle zahraničních hands-on recenzí ovšem opravdu vidíte. Když na klasickém Mini LED televizoru vidíte třeba červené světlo proti tmavému pozadí, kolem vznikne typický bílý halo efekt. True RGB ho zobrazí ve stejné barvě jako objekt sám — což je natolik přirozené, že si halo efektu prakticky nevšimnete. To je možná největší skok, kterému RGB diody pomáhají. Mozek to vnímá jako realističtější obraz, i když technicky není dokonalý. Bravia 9 II: vlajková loď, která chce porazit OLED Špičkou nabídky je Bravia 9 II, kterou Sony dostane do tří velikostí dostupných na českém trhu — 65″ za 89 990 Kč, 75″ za 99 990 Kč a 85″ za 129 990 Kč. K tomu Alza přidává jako bonus Sony BRAVIA Theatre U v hodnotě 4 990 Kč. Pozornost si zaslouží zvukový systém — 80W soustava s technologiemi Acoustic Multi Audio+ a Beam Tweeter, která vystřeluje zvuk přímo směrem k posluchači a reproduktory umisťuje výš, místo do spodního rámu, jak to dělají konkurenti. Sony si tím podle prvních dojmů z hands-on testů obhajuje pověst značky, která zvuk u televizí myslí vážně. CHCI SONY BRAVIA 9 II Bravia 9 II používá nový procesor s technologií RGB Backlight Master Drive Pro, která dokáže řídit jednotlivé skupiny diod s mimořádnou přesností. Zajímavý detail z hands-on testu britského What Hi-Fi? — 75″ varianta má prý kolem 1 530 nezávislých stmívacích zón, což je o čtvrtinu méně než u předchůdce. Sony to obhajuje tím, že kvalita řízení je důležitější než počet zón, a první dojmy z testů to potvrzují: blooming je oproti staršímu modelu výrazně menší a barvy znatelně čistší. V přímém srovnání se Sony BVM-HX3110, profesionálním mastering monitorem za statisíce, prý Bravia 9 II dokáže držet krok překvapivě blízko. Bravia 7 II: True RGB pro běžné smrtelníky Pokud vás vlajka cenově odradila, podívejte se na Bravia 7 II, která dorazí v šesti velikostech. Cenovka začíná u 50″ verze na 45 999 Kč, populární 55″ varianta vyjde na 49 999 Kč a 65″ model seženete za 59 999 Kč. Větší úhlopříčky jsou dražší — 75″ za 71 999 Kč a 85″ za 89 999 Kč. CHCI SONY BRAVIA 7 II Bravia 7 II má stejnou základní technologii True RGB jako vlajka, ale Sony muselo někde šetřit. Plastový rámeček místo kovového, slabší 40W zvuková sestava a pravděpodobně méně stmívacích zón — konkrétní čísla výrobce tradičně neuvádí. Co ovšem stojí za zmínku je, že Bravia 7 II nepodporuje HDR10+. Sony se dlouhodobě drží Dolby Vision, takže HDR10+ obsah na Netflixu nebo Amazon Prime Video poběží jen v základním HDR10. Pro většinu diváků to nebude problém, ale pokud máte hodně obsahu právě v HDR10+, tohle stojí za zvážení. Co Sony pořád nedořešilo Tady je nutné si přiznat jednu věc, která u Sony táhne už několik generací — jen dva HDMI 2.1 porty. V roce 2026, kdy konkurence běžně nabízí čtyři, je to už trochu škoda. Pokud máte PS5, Xbox Series X a herní PC, jeden z těchto vstupů obvykle ještě slouží jako HDMI eARC pro soundbar. Hardcore hráče tohle může od koupě odradit bez ohledu na to, jak skvělý je obraz. Druhým bodem je, že ani True RGB nepřekoná OLED ve všem. Pixel-level kontrola, kterou OLED nabízí, znamená dokonalou černou v každém pixelu nezávisle — to ani 1 530 stmívacích zón nedokáže nahradit. Britský recenzent z What Hi-Fi? také zmiňuje, že úvodní text Blade Runner 2049 (notoricky známý test pro lokální stmívání) si Bravia 9 II nevedla úplně dobře — červená vypadala šedě, bílý text měl narůžovělý nádech. Sony to ovšem může před launchem ještě doladit firmwarem. A pro hráče Sony nadále nabízí jeden trumf: úzkou integraci s PS5, automatický herní režim a Auto HDR Tone Mapping. Co Sony naopak nabízí navíc, je celý ekosystém. K nové televizi dostanete 24 měsíců neomezeného streamování na Sony Pictures Core, kde běží HDR filmy s datovým tokem až 80 Mb/s — což je víc než klasické streamovací služby. Plus 10 filmů zdarma. Žádný jiný výrobce televizí podobně dotažený filmový ekosystém nemá a pro fanoušky kvalitního streamingu je to skutečný argument. Jestli True RGB skutečně promění trh, ukážou až důkladné recenze finálních kusů. Z prvních zahraničních dojmů to ale vypadá, že Sony má v rukou možná nejlepší backlit televize, jaké kdy někdo vyrobil. A pokud máte chuť si jednu z nich předobjednat, na Bravia 7 II i Bravia 9 II už Alza předobjednávky přijímá s očekávaným dodáním v červnu 2026. Sony Bravia 9 II na Alze Sáhli byste po nové generaci Mini LED, nebo si počkáte na další generaci OLED? Zdroj: What Hi-Fi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Česko Sony Televize Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024