Sony před několika dny uvolnilo Android 14 pro model XPERIA 1 V

Stejný update teď zamířil do střední třídy, radost budou mít majitelé XPERIE 10 V

Ani s Androidem 14 ale tento telefon nedoporučíme, poměr cena vs výkon je mizerný

Společnost Sony před pár dny překvapila své fanoušky a uvolnila Android 14 pro svou nejnovější vlajkovou loď. Společně s výrazným snížením ceny tak ze svých telefonů udělala přístroje, o kterých alespoň trochu má smysl uvažovat. Teď výrobce překvapil podruhé, Android 14 uvolnil pro další telefon. A překvapivě to není XPERIA V 5!

Update dorazil do modelu XPERIA 10 V, tedy do telefonu střední třídy. A pokud mě paměť neklame, pak je tento telefon od Sony jedním z nejlevnějších telefonů, na které zatím Android 14 dorazil, pokud ne vůbec tím nejlevnějším. Na co se můžete těšit? Došlo k vylepšení funkce Nearby Share, zamykací obrazovku si můžete doplnit o zkratky, nechybí ani možnost používat službu Find my device. Tedy spíše drobnosti, nečekejte revoluční změny, ty ale od společnosti Sony nepřichází už několik let…Telefon vám bude nadále spolehlivě sloužit, je tady ale jedno velké ale.

Android 14 od Sony? Potěší ale nenadchne…

Android 14 je fajn, ani ten ale v mých očích z modelu Sony XPERIA 10 V neudělá telefon, který bych vám mohl doporučit. Ano, je to elegantní mobilní telefon s velmi dobrou výdrží na jedno nabití. Ale to je vše… Cena telefonu sice v předchozích dnech klesla na hranici osmi tisíc korun, za své peníze ale dostanete telefon, který neexceluje ani v oblasti výkonu ani v oblasti fotoaparátu. Snapdragon 695 není žádná sláva, konkurence za stejnou cenu používá podstatně výkonnější procesory. Ani dlouhodobá podpora není silnou stránkou Sony, dokonce i vlajkové lodě mají zaručeny pouze dvě aktualizace Androidu.

Za jakou částku byste modelu XPERIA 10 V dali šanci?

Zdroj: Sony