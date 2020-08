Jak si užívat kvalitní videa a ušetřit za mobilní data?

Dnešní telefony jsou doslova stvořené pro koukání na videa a poslech hudby. Bohužel datová nabídka našich operátorů nám často ztrpčuje život. Pokud teď v létě počítáte doslova každý megabajt, tak vám tento článek může pomoct. Jak ušetřit mobilní data, ale moc se u toho neomezovat?

Napadlo vás někdy, že aplikace jako YouTube nebo Netflix většinou spouští videa v nejlepší dostupné kvalitě, přestože ji na malém displeji telefonu většinou vůbec neoceníte? Jednoduchá změna kvality videa má zásadní vliv na spotřebu mobilních dat.

Průměrná spotřeba dat pro různé nastavení kvality:

Nízká kvalita 320p spotřebuje zhruba 300MB za hodinu

Standardní kvalita (SD) 480p spotřebuje zhruba 700MB za hodinu

Vysoká kvalita (HD) 720p spotřebuje zhruba 900MB za hodinu

Vysoká kvalita (full HD) 1080p spotřebuje zhruba 1.5GB za hodinu

Velmi vysoká kvalita (2K) spotřebuje zhruba 3GB za hodinu

Velmi vysoká kvalita (4K) spotřebuje zhruba 7.2 GB za hodinu

Jak můžete vidět rozdíly ve spotřebě mobilních dat jsou obrovské. Přitom za letních slunných dní na malém displeji telefonu často téměř nelze poznat rozdíl. Telefony jsou dnes běžně vybavené displeji s rozlišením 1440p a stejně tak videa na YouTube jsou často dostupná ve velmi vysokém rozlišení. Telefon tedy začne přehrávat video v nejvyšší dostupné kvalitě. Reálně tak můžeme během okamžiku ušetřit na mobilních datech klidně desetkrát. Osobně doporučuji vyzkoušet nastavení kvality 480p. Zvýšení kvality nad tuto úroveň už při koukání v parku neocením a nepřináší mi žádný benefit. Snížením kvality videa ušetříte kromě mobilních dat i drahocenná procenta baterie telefonu.

Jak ušetřit na mobilních datech u YouTube a Netflixu?

Aplikace YouTube nebo Netflix už dnes také umožňují stáhnut si obsah doma na WiFi a později koukat klidně offline. YouTube umí stáhnut obsah do zařízení, pokud máte předplatné YouTube Premium. S předplatným můžete také poslouchat jen zvuk a mít u toho vypnutý displej. Samozřejmě zmizí i otravné reklamy. Toto vše může hodně pomoci ušetřit na mobilních datech i baterii. YouTube Premium za 179Kč měsíčně tak může být levnějším řešením než vyšší datový tarif u operátora. Netflix má také možnost stáhnout obsah do telefonu pro pozdější přehrání. Je u něj ale třeba počítat s tím, že i pokud si stáhnete oblíbený seriál do zařízení, tak stejně nemáte zaručeno že ho na dovolené přehrajete. Pokud Netflix nevlastní v zemi licenci na vámi stažený obsah, tak vám ho znepřístupní i přesto, že je již stažený v zařízení.

