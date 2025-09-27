Mají Windows notebooky nového krále? Snapdragon X2 Elite slibuje brutální výkon při směšné spotřebě Hlavní stránka Zprávičky Qualcomm představil procesory Snapdragon X2 Elite s až 18 jádry a frekvencí 5 GHz Slibuje až o 75 % vyšší výkon než Intel a AMD při stejné spotřebě První notebooky dorazí až na jaře 2026, mezitím konkurence nezahálí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.9.2025 06:00 2 komentáře 2 Qualcomm se Windows procesorům věnuje už několik let, ale až loni s první generací Snapdragon X Elite začal být brán vážně. Teď přichází druhá generace X2 Elite a X2 Elite Extreme, která má ambice konečně pořádně zamíchat kartami na trhu notebooků. Papírové předpoklady jsou lákavé – až 18 jader, frekvence 5 GHz a výroba na 3nm procesu TSMC. Jenže jak to bude ve skutečnosti? Tři modely, jeden cíl: porazit x86 Nová rodina Snapdragon X2 obsahuje tři čipy. Vrcholný X2 Elite Extreme (X2E-96-100) má 18 jader – 12 výkonných „Prime“ jader s taktem až 5 GHz a 6 úsporných „Performance“ jader na 3,6 GHz. Střední X2 Elite (X2E-88-100) má také 18 jader, ale s nižšími takty 4,7/4 GHz. Základní X2 Elite (X2E-80-100) pak nabídne 12 jader celkem. Všechny tři modely využívají třetí generaci jader Oryon, stejných jako v mobilním Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Zajímavostí je hybridní architektura, která kombinuje výkonná a úsporná jádra podobně jako Intel s jeho E-core a P-core konceptem. Cache paměť dosahuje až 53 MB u vrcholných modelů. Bombastická čísla versus realita Qualcomm se netají sebevědomím. Podle vlastních měření je nový X2 Elite Extreme až o 44 % rychlejší v single-core a 75 % rychlejší v multi-core testech než konkurenční Intel Core Ultra 9 285H nebo AMD Ryzen AI 9 HX 370. A to vše při stejné spotřebě energie. Ještě zajímavější je tvrzení, že konkurence potřebuje až o 222 % více energie, aby dosáhla stejného výkonu. V praxi to znamená, že zatímco Snapdragon X2 dosahuje maxima při 50-55 W, Intel se šplhá k 80 W. To jsou sice pěkná čísla, ale pozor – vychází z benchmarku Geekbench 6.5, který nemusí odrážet reálný výkon v běžných aplikacích. Grafika Adreno: věčný otazník Nová grafika Adreno X2-90 s taktem až 1,85 GHz slibuje o 52 % vyšší výkon než integrované grafiky Intel a AMD. Qualcomm dokonce tvrdí 2,3× lepší výkon na watt oproti první generaci. Podporuje DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 a OpenCL 3.0. Jenže – a to je velké ale – grafika Adreno byla u první generace X Elite velkým zklamáním především ve hrách. Ovladače byly problematické a výkon v reálných hrách daleko zaostával za syntetickými testy. Qualcomm sice slibuje vylepšení, ale dokud neuvidíme nezávislé testy, je opatrnost na místě. NPU pro AI Kde Qualcomm boduje bez diskuze, je neurální procesor Hexagon NPU s výkonem 80 TOPS. To je výrazně více než 48 TOPS u Intel Lunar Lake nebo 50 TOPS u AMD Ryzen AI 300. V benchmarku Procyon AI je Snapdragon údajně 5,7× rychlejší než konkurence. Pro srovnání – Apple M4 má „jen“ 38 TOPS, takže Qualcomm má v AI výpočtech jasnou převahu. To je důležité pro budoucnost, protože Windows 11 stále více spoléhá na AI funkce typu Copilot. Paměti a konektivita na špičkové úrovni Vrcholný model Extreme podporuje 12kanálovou 192bitovou LPDDR5X paměť s propustností až 228 GB/s. To je víc než u většiny konkurence. Základní modely mají 8kanálovou 128bitovou sběrnici se 152 GB/s, což je pořád velmi slušné. Všechny modely podporují UFS 4.0 úložiště a nabízí technologii Snapdragon Guardian pro vzdálenou správu – funkce důležitá pro firemní zákazníky. Kde je háček? V dostupnosti a ekosystému První notebooky se Snapdragony X2 Elite dorazí až na jaře 2026. To je ještě hodně daleko a mezitím Intel chystá procesory Panther Lake, AMD zase novou generaci mobilních čipů pro AI PC segment. Qualcomm tak dává konkurenci spoustu času na přípravu protiútoku. Větší problém ale zůstává Windows on ARM jako takový. I když se situace s kompatibilitou x86 aplikací výrazně zlepšila, pořád nejde o bezproblémový zážitek. Spousta specializovaného softwaru prostě na ARM architektuře nefunguje nebo běží přes emulaci se sníženým výkonem. Má to Qualcomm tentokrát v kapse? Snapdragon X2 Elite vypadá na papíře velmi působivě. Kombinace vysokého výkonu, nízké spotřeby a špičkového NPU dává smysl v době, kdy se všichni předhání v AI funkcích. Qualcomm má navíc výhodu zkušeností z mobilního světa, kde dominuje v oblasti efektivity. Na druhou stranu, už jsme viděli hodně slibných ARM procesorů pro PC, které nakonec zklamaly. První generace X Elite byla dobrá, ale ne převratná. Grafický výkon byl podprůměrný a Windows on ARM má pořád své mouchy. Qualcomm musí dokázat, že X2 Elite není jen o marketingových slidech, ale o reálném výkonu v každodenním použití. Láká vás vyzkoušet Snapdragon čip ve Windows notebooku? 