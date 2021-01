Qualcoom oznámil nový čipset, jde o slabší odvar Snapdragon 888

Qualcomm oznámil nového nástupce loňských modelů Snapdragon 865 a 865 Plus. Oba modely z minulého roku poháněly hned několik telefonů, mezi kterými bylo i pár vlajkových lodí. Qualcomm slibuje, že Snapdragon 870 je nový čipset, který není jenom o novém designu a vydávání dalších a dalších generací. Snapdragon 870 by měl přinést lepší výkon a nové funkce. Co konkrétního tedy Snapdragon 870 umí? A v jakém telefonu se nového čipsetu dočkáme?

Snapdragon 870 používá stejnou architekturu jako jeho předchůdce. Jedná se o více méně přetaktovanou verzi čipsetu z minulého roku, která má zvýšený výkon na 3,2 GHz. Čipset je postaven na 7nm uzlu, takže nový Snapdragon 870 dokáže podporovat QHD displeje až do obnovovací frekvence 144Hz. Čipová sada je druhá vlajková loď společnosti Qualcomm pro rok 2021. První je nedávno oznámený Qualcomm Snapdragon 888, který pohání nové smartphony Samsung Galaxy S21.

Doslova pár hodin poté, co Qualcomm oznámil čipovou sadu Snapdragon 870, Motorola potvrdila, že její Moto Edge S bude mít premiéru 26. ledna právě s novou čipovou sadou. Snapdragon 870 je nový čipset, který může nabídnout výkon na úrovni vlajkové lodi za nižší cenu než Snapdragon 888. Čipset Snapdragon 870 bude hned v několik zařízení od klíčových zákazníků Qualcommu, včetně společností Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO a Xiaomi.

Uchytí se nový čipset v telefonním průmyslu?