Šílené! Chystaný Snapdragon má větší výkon než Apple M2

Snapdragon 8 Gen 4 je několik měsíců vzdálený, přesto máme první benchmarky

Ty ukazují brutální výkon, čip překonává M2 od Applu

V AnTuTu dosáhl na skóre přesahující 3 miliony

Dnešní vlajkové mobilní čipsety mají obrovský výkon, který většina z nás ani nedokáže plnohodnotně využít. Paradoxně jej nejvíce využíváme v momentech, kdy si to ani nemusíme uvědomovat. Třeba při focení, kde má postprocesing daného čipu na výsledek mnohem větší vliv než samotný snímač. Výkon čipů se každoročně logicky zvyšuje, mezi největší hráče patří Qualcomm, Apple a MediaTek a ani jedna firma nechce zůstat v pozadí. Do Evropy sotva zamířily první telefony se Snapdragonem 8 Gen3 a už máme první výsledky jeho nástupce. Jsou naprosto šílené..

Snapdragon 8 Gen 4 je s největší pravděpodobností ještě dost daleko. Pokud by se opakovala historie z loňského (i předloňského) roku, bude nový kus křemíku představen až na podzim a poprvé ho uvidíme v řadě Xiaomi 15. Nicméně to neznamená, že na světě nejsou prototypy a jeden z nich se nyní objevil hned v několika benchmarcích. Ty ukazují obrovskou sílu, která zatím nemá konkurenci a spíše než s čipy pro telefony, se může porovnávat s ARM procesory třeba od Applu.

V benchmarku Geekbench 6 získal Snapdragon 8 Gen 4 skóre 2 845 bodů na jedno jádro a šílených 10 628 bodů ve vícejádrovém testu. Současný 8 Gen 3 přitom nebyl schopen v našich testech překonat ve vícejádrovém testování přes 7000 bodů. V populárním AnTuTu si pak vysloužil 3 133 570 bodů, čímž o parník překonal současné čipy.

Důvod rapidního zvýšení výkonu má tkvět v novém složení jader 2 + 6, čipset údajně nemá žádná efektivní jádra, ta byla nahrazena extra výkonnými. Podobnou strategii zvolil mimochodem i MediaTek u Dimensity 9300. Nový SoC má být vyráběn skrz 3nm technologii od TSMC a čistě po stránce výkonu je Snapdragon 8 Gen 4 takřka stejně výkonný jako třeba Apple M3 tikající v MacBoocích a novém iMacu.

Otázkou zůstává, k čemu nám takový výkon časem bude. Svižné renderování videa a hraní nejnáročnějších titulů zvládne s přehledem i loňský Snapdragon 8 Gen 2, dokážu si ale představit, že budou výrobci nabízet telefony jako plnohodnotnou náhradu ke stolním počítačům a vyvinou vlastní desktopové prostředí, stejně jako to má třeba Samsung s DeXem. Nebo se dohodnou s Microsoftem a v telefonech budeme mít i Windows, který bude fungovat pouze po připojení k monitoru. Ostatně na ARM letos Microsoft hodně sází.

Trying Samsung Dex on S23: Is It Any Good?

A pak mě napadá ještě poslední, ale hodně utopická myšlenka – výrobci by mohli prodávat notebook, lépe řečeno šasi obsahující pouze displej, klávesnici, reproduktory, baterii a nějaké porty, do něj by bylo možné telefon vložit (nejlépe tak, aby na něj bylo stále vidět) a rázem byste si z mobilu udělali plnohodnotnou pracovní stanici. Ale to je výplod mé fantazie, šance že se to jednou skutečně stane a výrobci se vědomě okradou o prodeje notebooků je asi stejná jako že se Nokia dostane letos do TOP 5 nejprodávanějších telefonů. Tedy žádná.

Co říkáte na výkon Snapdragonu 8 Gen 4?

Zdroj: wcftech