Čipset Snapdragon 8 Elite láká na vysoký výkon i delší výdrž na baterii

Výdrž na baterii je v reklamních sloganech upozaděna

Srovnání dvou mobilů ukázalo, že Qualcomm se chlubil oprávněně

Čipset Snapdragon 8 Elite je nejnovějším počinem společnosti Qualcomm pro mobilní telefony. Láká potenciální kupce především na vysoký výkon, který nelze zpochybnit. Ve stínu pak stojí zmínka o až 45 % lepší energetické účinnosti, která slibuje vyšší výdrž na baterie.

Robert Triggs z AndroidAuthority se rozhodl zjistit, jak na tom čipset ve skutečnosti je. Jako vzorek využil telefon Asus ROG Phone 9 Pro osazený Snapdragonem 8 Elite a srovnal ho s předchozí generací, ROG Phone 8 Pro s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3. Ostatní komponenty se téměř nezměnily, srovnání je tedy velmi dobře možné.

Srovnání Asus ROG Phone 8 a 9

Nový telefon má o 7 % vyšší kapacitu baterie, ale to lze snadno přepočítat. A jak si tedy nový model vedl? Testy fotoaparátu a záznamu videa dosahují relativně malého zlepšení o 10 %, respektive 6 %. Vítězem je procházení webu, které se může pochlubit neuvěřitelným 46% zlepšením, díky kterému telefon vydrží téměř 15 hodin nepřetržitého používání. Přehrávání 4K a schůzky na Zoom také zaznamenávají podstatný 30% nárůst. Po započtení větší baterie zajistil Snapdragon 8 Elite zhruba 18% průměrné zvýšení výdrže baterie. Ve webovém testu dosáhl 39 %.

Nyní je otázka, jak s vyšší výdrží naloží výrobci telefonů. Nabízí se tři možnosti:

baterie zůstane stejně velká a prodlouží se výdrž

baterie se zmenší, telefon bude tenčí a výdrž zůstane stejná

baterie, rozměry i výdrž zůstanou stejné a energie “navíc” se vyplývá na horší optimalizace nebo nějaké funkce navíc

Výkonnostní nárůst nového čipsetu je také významný. Jenže už nyní jsme na tom tak dobře, že může být těžké navýšení výkonu pozorovat. Ovšem pokud by se výdrž na baterii prodloužila o čtvrtinu, to už by poznat bylo.

Zdroj: AndroidAuthority