Zklamání! Snapdragon 8 Elite Gen 5 neumí tuhle skvělou funkci Androidu 16 Snapdragon 8 Elite Gen 5 nepodporuje Linux Terminal v Androidu 16 Qualcomm je jediný výrobce čipsetů, který tuto funkci blokuje Uživatelé si na telefonech se Snapdragonem nespustí desktopové Linux aplikace Jakub Kárník Publikováno: 21.10.2025 22:00 Qualcomm představil před měsícem Snapdragon 8 Elite Gen 5, nejrychlejší mobilní čipset pro Android telefony. V benchmarcích drtí konkurenci a slibuje výkon srovnatelný s notebooky. Jenže právě vyšlo najevo, že tento superprocesor nepodporuje jednu z nejzajímavějších funkcí Androidu 16 – Linux Terminal. A důvod? Qualcomm to prostě nezajímá. Co je Linux Terminal a proč je důležitý? Proč Snapdragon 8 Elite Gen 5 Linux Terminal nepodporuje? Konkurence Qualcommu Linux Terminal podporuje Co na to říká Qualcomm? Proč je to problém? Co je Linux Terminal a proč je důležitý? Linux Terminal je nová funkce Androidu 16, která umožňuje spouštět plnohodnotné desktopové aplikace přímo na Android zařízeních. Můžete si tak na telefon nebo tablet nainstalovat třeba GIMP (grafický editor), LibreOffice (kancelářský balík) nebo dokonce vývojářské nástroje pro programování Android aplikací. Google s touto funkcí cílí především na vývojáře a power usery, kteří chtějí z Androidu vytěžit víc než jen běžné mobilní aplikace. Díky Linux Terminalu můžete teoreticky nahradit notebook tabletem s připojitelnou klávesnicí – stejně jako slibuje Samsung se svým DeXem, jen s mnohem širší podporou softwaru. Proč Snapdragon 8 Elite Gen 5 Linux Terminal nepodporuje? Technický důvod je poměrně jasný. Linux Terminal vyžaduje dva předpoklady: Android Virtualization Framework (AVF) – software pro tvorbu virtuálních zařízení Podporu „non-protected“ virtuálních zařízení – tedy takových, k jejichž paměti má přístup hlavní systém První podmínku splňuje většina moderních čipsetů včetně těch od Qualcommu. Druhá podmínka je ale kámen úrazu. Snapdragon 8 Elite Gen 5 podporuje pouze „protected“ virtuální zařízení, tedy takové, jejichž paměť je izolovaná od hlavního systému. To je sice bezpečnější (právě proto Qualcomm tuto architekturu zvolil), ale znemožňuje to spuštění Linux Terminalu. Paradoxně to znamená, že Snapdragon 8 Elite umí bezpečnější funkce jako Play Protect Live Threat Detection (skenování malwaru v reálném čase), ale méně bezpečný Linux Terminal ne. Konkurence Qualcommu Linux Terminal podporuje Co dělá situaci ještě absurdnější, je fakt, že všichni hlavní konkurenti Qualcommu Linux Terminal podporují: Google Tensor G1 a novější – Pixel 6 a všechny novější Pixely MediaTek Dimensity 9400+ – například Xiaomi 15T Pro Samsung Exynos 2500 – Galaxy Z Flip7 Výsledkem je bizarní situace, kdy levnější telefony s MediaTekem mají funkci, kterou dražší vlajkové lodě se Snapdragonem nemají. Ještě horší je to u Samsungu – Galaxy Z Flip7 s Exynosem Linux Terminal podporuje, zatímco Galaxy Z Fold7 se Snapdragonem ne. A přitom Fold je dražší, výkonnější a na podobné účely vhodnější zařízení. Co na to říká Qualcomm? Redakce Android Authority oslovila Qualcomm s otázkou, proč nepodporuje „non-protected“ virtuální zařízení a zda plánuje přidat podporu. Odpověď firmy byla… diplomatická: „Naší prioritou je dodávat technologie, které splňují měnící se potřeby našich OEM partnerů a jejich zákazníků. Jak se Android ekosystém rozšiřuje o nové případy použití virtualizace, jsme připraveni podporovat vznikající požadavky včetně méně bezpečných případů jako Linux Terminal, pokud se objeví poptávka na trhu.“ Přeloženo do lidštiny: „Nepřidáme to, dokud nás k tomu někdo nedonutí.“ Qualcomm prostě nemá zájem investovat do funkce, kterou podle něj zákazníci nechtějí. Problém je, že zákazníci se o této funkci dozvídají až teď – těžko může vzniknout poptávka po něčem, co neexistuje. Proč je to problém? Na první pohled to může vypadat jako okrajová funkce pro úzkou skupinu geeků. Jenže Linux Terminal může změnit způsob, jak používáme Android telefony. Představte si tyto scénáře: Vývoj Android aplikací na Androidu – programátoři by mohli psát kód přímo na tabletu s klávesnicí Profesionální grafika – GIMP nabízí funkce, které mobilní editory nemají Gaming – Google naznačuje možnost spouštět hry přes Terminal Právě telefony se Snapdragonem mají dostatek výkonu na tyto úlohy – ale kvůli rozhodnutí Qualcommu na ně zkrátka nesáhnou. Je to velký problém? Pro většinu uživatelů pravděpodobně ne. 99 % lidí Linux Terminal nikdy nespustí – jde o funkci pro technicky zdatné uživatele, vývojáře a power usery. Ale právě tito lidé často kupují vlajkové telefony se Snapdragonem, protože chtějí maximální výkon. Uvidíme, zda Qualcomm změní názor. Zatím ale platí, že pokud chcete z Androidu vytěžit maximum a zajímá vás Linux Terminal, vyhněte se telefonům se Snapdragonem. Využijete Terminal v Androidu 16? Zdroj: Android Authority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 