Ukončení podpory cloudového uložiště Samsung Cloud pro fotografie a videa se velice rychle blíží. Korejská společnost již v uplynulých měsících zrušila několik funkcí a nyní se chystá ukončit poslední – možnost stahování videí a fotografií. Uživatelé mají poslední měsíc k tomu, aby si svá zálohovaná videa a fotografie stáhly. Od 30. září 2021 už nebudou k dispozici.

Samsung Cloud končí se synchronizací Galerie. Videa a fotografie již nepůjdou stáhnout

Postupné ukončování služby začalo již 5. října 2020, kdy byl znemožněn upload nových snímků a videí a zároveň byl spuštěna migrace do služby OneDrive od Microsoftu. Druhá fáze započala 1. srpna 2021, kdy byla ukončena migrace do OneDrive, zároveň bylo ukončeno používání funkce synchronizace a v případě aktivního prémiového předplatného, byly vráceny poslední platby. Poslední fáze bude 30. září, kdy dochází ke kompletnímu vypnutí, a tedy i znemožnění stažení fotografií a videí.

Samotné ukončení Samsung rozdělil ještě do dvou skupin, avšak Česká republika i Slovensko patří do Skupiny 1, u které dojde k ukončení podpory dříve. Uživatelé ze států druhé skupiny mají čas až do konce listopadu.

Pokud máte zájem o stažení vašich dat, tak máte dvě možnosti. V mobilním telefonu Samsung přes aplikaci Samsung Cloud, kde vyberete položku „Stáhnout moje data“. Případně v aplikaci Galerie klepněte na Další – Nastavení – Stáhnout obsah z cloudu. Na počítači můžete navštívit stránku webu Samsung Cloud a po přihlášení vybrat nabídku Galerie nebo Disk, ze které se dají fotky a videa stáhnout.

Na závěr ještě dodáme, že se ukončení služby týká fotografií a videí. Samsung Cloud bude i nadále fungovat pro zálohování telefonu a dat jako jsou zprávy, kontakty, nastavení či třeba aplikace.

