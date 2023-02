Slušná nálož. Aplikace Telegram má naráz hned 10 novinek

Vývojáři komunikační aplikace Telegram rozhodně nechtějí své dílo ponechat ve stínu konkurenčních “kecálků” a neustále pracují na různých vylepšeních. Z kraje roku 2023 nepřichází jedna či dvě změny, ale rovnou 10 novinek. Tak schválně, kolik jich oceníte…

Tvorba profilových obrázků

Jakoukoli nálepku nebo animovaný emoji můžete rychle proměnit v profilový obrázek pro své účty, skupiny nebo kanály. Animované a vlastní emoji může pro tyto obrázky použít každý, i když nemá Telegram Premium. Můžete nastavit nebo navrhnout profilové obrázky i pro své kontakty.

Překlad celých chatů

Prémioví uživatelé nyní mohou překládat celé chaty, skupiny a kanály v reálném čase klepnutím na panel Přeložit v horní části. V nabídce možností můžete lištu skrýt a ovlivnit, které jazyky se budou překládat. Uživatelé běžné verze mohou překládat jednotlivé zprávy.

Kategorie emoji

Samolepky a emoji jsou nyní na panelu a při výběru reakcí nebo statusů řazeny podle kategorií. Podržením libovolného emoji si ho můžete přiblížit a lépe si ho prohlédnout před odesláním.

Využití sítě

Pomocí podrobných koláčových grafů pro Wi-Fi a mobilní data můžete zjistit, kolik dat Telegram využil, a upravit nastavení automatického stahování podle svého datového tarifu.

Automatické ukládání medií

Můžete ovlivnit, kdy se média automaticky uloží do galerie, a to podle jejich velikosti, typu a chatu, ze kterého byla přijata. Tato nabídka nyní podporuje také výjimky, takže můžete ukládat pouze to, co přesně chcete.

Práva k odesílání obsahu ve skupinách

Správci mohou zvolit, zda členové skupiny mohou posílat 9 různých typů médií – například fotografie, hlasové zprávy nebo videozprávy. Mohou také zakázat zasílání textových zpráv a vytvořit tak skupiny pouze pro média.

Roční předplatné Telegram Premium

Předplacením ročního předplatného exkluzivních funkcí můžete ušetřit až 40 % na předplatném služby Telegram Premium.

Výběr chatu pro roboty

Vývojáři botů mohou přidat speciální tlačítka, která uživatelům pomohou vybrat skupiny, kanály nebo osoby splňující předem definovaná kritéria.

Nové vlastní a interaktivní emoji

Telegram má několik set nových ikon speciálně navržených pro skupinové a profilové obrázky. Animátoři současně přidali několik interaktivních emoji. Pošlete libovolnou z nich v individuálním chatu a pak klepnutím na ni spusťte efekt na celou obrazovku pro vás a vašeho partnera. Každý může tyto emoji používat také jako reakce.

Opětovné přihlášení přes Apple ID a Google účet

Odhlášení uživatelé se mohou rychle přihlásit zpět pomocí svého Apple ID nebo Google účtu bez zadávání SMS kódu. Pokud máte nastavené heslo pro dvoufázové ověření, budete ho muset zadat i tak.

Které novinky v Telegramu využijete?