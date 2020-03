Recenze Galaxy Buds Plus: Neúnavná sluchátka se špičkovým zvukem

Kde je jako hlasitost?

Pod ekvalizérem se už nacházejí různé rozbalovací položky. Mezi nejvýznamnější rozhodně patří menu pro Touchpad. V něm máte možnost naučit se základní ovládání a hlavně přiřadit ovládacím plochám sluchátek funkci pro dlouhé přidržení. Na tomto místě se vlastně nachází taková malá past. Sluchátka mají pod dlouhým přidržením z výroby nastaveno spuštění asistenta Bixby a zabírá tím vlastně místo mnohem důležitější věci – ovládání hlasitosti sluchátek. Pro možnost zvyšování a snižování hladiny prostřednictvím dlouhého podržení je tak potřeba přepnout v nabídce Touchpad plochu pravého sluchátka na zesilování a levého na zeslabování (nebo naopak). Hodně nás překvapilo, že něco takového musíme nastavovat manuálně. V experimentální nabídce Labs je pak k dispozici i možnost ovládání hlasitosti klepáním mimo plochy touchpadu, ale to je evidentně jen alternativní metoda.

Zajímavá je určitě také funkce pro hledání sluchátek. V dosahu Bluetooch je můžete vybídnout k hlasitému pípání a zahájit po nich pátrání po zvuku. Dají se hledat také jednotlivě. Na tomto místě je trochu škoda, že dojde po zavření pouzdra k odpojení sluchátek od aplikace. Dokážeme si představit situaci, ve které by bylo fajn mít možnost hledat celé zavřené pouzdro. To ale bohužel nejde. Při hledání zavřeného hnízda si pípáním nepomůžete.

Rozdíly oproti staršímu modelu

Několik rozdílů mezi Galaxy Buds a Galaxy Buds Plus jsme už popsali, ale pojďme si je teď uvést pěkně pohromadě. V budoucnu plánujeme také praktické porovnání obou modelů z hlediska kvality zvuku. Zejména u mikrofonů.

Reproduktory. Galaxy Buds Plus mají dvoupásmové, starší generace pouze jednopásmové. Je to znatelné na trochu jiném zvuku.

Mikrofony. Sluchátko verze Plus má tři (dva vnější a jeden vnitřní), starší má dva (vnější a vnitřní). Je to hodně poznat u kvality hovorů, hlavně v různých prostředích.

Baterie. V novějších sluchátkách vydrží skoro dvakrát tak dlouho – při běžném použití cca 11 hodin.

Rychlejší nabíjení. U Plus sluchátek stačí tři minuty nabíjení na to, abyste mohli hodinu poslouchat. Starší model se nabíjí asi 3x pomaleji.

Cena a dostupnost

Samsung oficiálně prodává sluchátka Galaxy Buds Plus za 4 499 Kč. Jsou dostupná u většiny tuzemských prodejců a to v barvách bílá, černá a modrá. Brzy by měly přibýt červená a růžová. Buds Plus vstoupila na trh 14. února, tedy téměř shodně s vlajkovými telefony Galaxy S20. K variantám S20 Plus a S20 Ultra se také vázala speciální předobjednávková akce, kdy byla sluchátka k telefonům zdarma. To byla s ohledem na cenu sluchátek velmi zajímavá nabídka.

Sluchátka Samsung Galaxy Buds Plus – závěrečné hodnocení

Vyplatí se koupit sluchátka Samsung Galaxy Buds Plus za čtyři a půl tisíce? Podle nás asi ano, pokud si kupujete nové bezdrátové pomocníky a chcete se spolehnout mimo jiné i na značky jako Samsung či AKG. Jestliže ale máte předchozí generaci Buds, bude hodně záležet na vašich požadavcích. Pokud jste spokojení s výdrží baterie a kvalitou zvuku, nemáte asi moc důvod upgradovat. Jestli byste ale vylepšení minimálně jednoho z těchto parametrů u sluchátek uvítali, můžeme posun v rámci značky doporučit. Galaxy Buds Plus každopádně doporučujeme na poslech hudby, práci, sportování i telefonování. V samostatných oborech by asi byla příliš drahá, ale dohromady s parametry a svou chytrostí za tu cenu stojí.

Klady + Zvuková kvalita reprodukce a mikrofonů

+ Ergonomický design a pohodlnost při nošení

+ Dlouhá výdrž baterie a rychlé nabíjení

+ Vylepšená funkce pro reprodukci okolního zvuku



Zápory – Nepochopitelně ukryté ovládání hlasitosti

– Divné minipříhody s výpadky

– Nepřítomnost aktivního potlačení hluku



Zajímá vás ke sluchátkům Galaxy Buds Plus ještě něco? Ptejte se v komentářích…