Sluchátka Redmi Buds 4 Pro jsou milé překvapení (recenze)

Společně s telefony řady Xiaomi 12T vyslala před několika týdny čínská společnost trochu v tichosti na trh také nová bezdrátová sluchátka Redmi Buds 4 Pro. Čtvrtá generace špuntů, které se dají v portfoliu Xiaomi sluchátek opět cenově i výkonnostně zařadit někam doprostřed, přitom přinesla několik velmi lákavých novinek. A je tedy možná škoda, že se jimi výrobce víc nepochlubil. Odpovídají však slibné papírové specifikace realitě? Vítejte u recenze, která snad dokáže odpovědět…

Recenze sluchátek Redmi Buds 4 Pro

Obsah balení a design sluchátek

V krabičce sluchátek Redmi Buds 4 Pro je k nalezení obsah, který málokoho překvapí. Nachází se v ní pouzdro se sluchátky, dva páry alternativních špuntů do ucha, kdyby ty původně nasazené majiteli nevyhovovaly, nabíjecí kabel USB-A – USB-C a základní manuál. Pouzdro má stejný tvar jako předchozí generace Pro sluchátek značky Redmi, nicméně otevírání odpovídá starším modelům Lite.

Víčko se tedy odklápí na delší straně lesklého oválného oblázku, ačkoli to nic významného neznamená. Pant má příjemný odpor a to i při zavírání, takže nedochází k nepříjemnému zaklapávání třeba při položení rozevřeného pouzdra na stůl. Samotná sluchátka se pak od předchozí generace Redmi Buds 3 Pro liší hlavně tím, že mají “tyčinku” a nejsou tedy při nošení nenápadně ukrytá v boltci.

I když mi toto zpracování většinou překáží, v tomto případě je tyčinka krátká, netradičně široká a také designově hodně pěkně zpracovaná, takže se to dá po stránce vzhledu překousnout. Do chvíle, než chcete Redmi Buds 4 Pro použít jako sportovní špunty. V takovém případě už je potřeba se připravit na horší držení v uchu a nezachrání to moc třeba ani čelenka, která zase tlačí na tyčinku a páčí špunt z ucha. Pokud si potrpíte na kvalitní basy, tak se v tomto případě začnou malinko ztrácet. Pochválit lze ochranu IP54

Základní parametry

Baterie v nabíjecím pouzdře: 590 mAh

Baterie ve sluchátkách: 54 mAh

Celková výdrž baterie: až 36 hodin

Výdrž baterie sluchátka: až 9 hodin

Doba nabíjení: cca 1 hodina

Hmotnost: 46 g

ANC, transparentní mód

Bluetooth 5.3, LDAC, duální připojení

Meet Redmi Buds 4 Pro

Překvapivě vyladěné audio

Když je řeč o kvalitě zvuku, tak to mě u sluchátek s touto cenou velmi mile překvapilo. Snad kromě trochu slabších výšek je přednes ve všech frekvencích velmi dobrý a přijde mi, že od posledního Pro modelu se o kousek výš posunula také maximální hlasitost. A to je zatím řeč pouze o běžném režimu, který v případě potřeby ještě přebíjí kodek LDAC (990 kb/s a 96 kHz/24 bit) pro úplně fajnšmekry. Ten také není u podobných sluchátek často k vidě… slyšení.

Standardní poslech může vylepšovat několik přídavných zvukových režimů. Předvolby ekvalizéru rovnou pominu, protože je považuji v podstatě u jakýchkoli špuntů za zbytečnost a marný pokus zvuk nějak rádoby sofistikovaně ladit, a zaměřím se na ANC a transparentní mód.

Aktivní potlačení hluku (ANC) zde nabízí velmi slušnou 43dB hladinu hlasitosti, po kterou je schopné nežádoucí zvuky odfiltrovat. Eliminace rušení z okolí je skutečně dost silná, nicméně nedá se říct, že by neproniklo vůbec nic. Odchytávání zvuků o některých frekvencích není úplně dokonalé, ale pro práci v kanceláři nebo nerušený poslech někde v MHD to bohatě stačí. Pokud potřebujete být jako v odstíněné místnosti, jistě jste si už našli dokonalejší sluchátka.

Transparentní mód tradičně naopak propouští okolní zvuky do ucha, což přijde vhod v různých situacích. A dělá to spolehlivě, i když je škoda, že se nedá nijak volit hladina hlasitosti. Přímo do prostředí, kde potřebujete slyšet hlasy, je ale určena speciální funkce, která zesiluje právě řeč. ANC se dá zapnout pouze v případě, že jsou sluchátka vložena do obou uší (ano, mají senzor nasazení), u transparency módu stačí jedno. Za zmínku rozhodně stojí také duální připojení k více zařízením.

Ovládání s aplikací a bez

Zmínil jsem několik funkcí, které mají několik úrovní ovládání. Pokud sluchátka pouze připojíte přes Bluetooth a budete je ovládat poklepáním na tyčinkách, můžete přepínat a pozastavovat skladby, střídat ANC a transparentní mód a vyvolávat hlasového asistenta. Další důležité přepínače nebo nastavení pro poklepání se nacházejí v aplikaci Xiaomi Earbuds (pokud nemáte telefon s MIUI, o čemž se rozepíšu níže).

V apce je například možné některým gestům přiřadit ovládání hlasitosti (čímž se ale připravíte třeba o přepínání skladeb), zařadit do cyklu ANC > transparency > ANC i vypnutí obou těchto efektů a nachází se zde i jejich doladění. ANC nabízí úrovně Slabé, Vyvážené, Silné a navíc i režim Přizpůsobivé, ve kterém se pokouší reagovat na okolní prostředí. Transparentní režim má přepínání mezi režimem Běžný a Zvýraznění hlasu.

Zmíněných gest umí sluchátka tři druhy. Dvojité klepnutí, trojité klepnutí a podržení na boku sluchátka. A to na každé straně zvlášť, takže je v menu k dispozici šest nabídek. Přepínání na kodek LDAC se nachází přímo v Bluetooth menu telefonu, což je trochu zmatečné, ale zase je fajn, že není tato volba omezena jen na Xiaomi telefony…

Ovládání s MIUI a bez

Pokud uživatel Redmi Buds 4 Pro vlastní Xiaomi telefon se systémem MIUI, možnosti nastavení se pro něj mírně mění. Naštěstí ne tím způsobem, že by měl rázem přístup k hromadě exkluzivních funkcí, ale i ta se tu najde. V Xiaomi telefonu či tabletu (můj snímek pochází například z Redmi Padu) v prvé řadě není nutné instalovat zmíněnou aplikaci, neboť jsou všechny potřebné položky přítomné v běžném nastavení Bluetooth zařízení.

Exkluzivní funkcí, která nebyla k nalezení například v Galaxy S21 Ultra, ale ve zmíněném tabletu ano, je herní režim. Ten je pro hraní nebo třeba pohodlnější sledování filmů a seriálů důležitý v tom, že snižuje na minimum latenci neboli zpoždění zvuku.

Výdrž a nabíjení

Maximální doba aktivního používání sluchátek Redmi Buds 4 Pro do chvíle, než je potřeba je vložit do pouzdra nebo dokonce celý komplet dobít, je jednou z nejlepších vlastností tohoto modelu. I při zapnutém ANC je možné se dostat v kombinaci s pouzdrem dalece přes hranici jednoho dne, což je jednoduše luxus. Úplné maximum je 36 hodin, ale to jsme v rovině teorií a ideálních podmínek.

Z hlediska pohodlnost nabíjení je velká škoda, že se Xiaomi rozhodlo do nového modelu Redmi Buds Pro nevložit spirálu pro bezdrátové nabíjení, které již mnoho uživatelů považuje za komfortní standard nejen s podložkami na stole, ale i na zádech kompatibilních telefonů. Tohle je významné mínus.

Cena a dostupnost Redmi Buds 4 Pro

Zatím poslední Redmi sluchátka jsou k dostání mimo jiné i v oficiálním českém Xiaomi e-shopu. Můžete je mít za 1 990 Kč. K dispozici je barevná varianta Midnight Black.

Závěrečné hodnocení

S cenou do dvou tisíc korun jde i přes drobné nedostatky nebo omezení o nadstandardně schopná sluchátka, která by se klidně mohla měřit třeba i s dvakrát dražšími konkurenty. Těžko byste za tuto cenu hledali zvukově i funkčně rovnocenné nebo dokonce lepší bezdrátové špunty.

Klady + velmi dobrý zvuk

+ kvalitní ANC

+ skvělá výdrž

+ kodek LDAC

+ příjemná cena

+ duální připojení

Zápory – tyčinky leckomu nesednou

– bez bezdrátového nabíjení

– herní režim jen s MIUI zařízením

Jaká jiná sluchátka do dvou tisíc byste doporučili?

Za zapůjčení děkujeme české pobočce Xiaomi