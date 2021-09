Redmi Buds 3 Pro: Téměř dokonalá trefa do černého (recenze)

Potlačení a zesílení okolí

Po zvukové stránce jde o průměrná sluchátka, nicméně s přihlédnutím k ceně je přednes velmi dobrý. Například oproti starším Redmi AirDots je zvuk znatelně bohatší, nicméně nová Buds 3 Pro hrají asi o něco tišeji, což bych nečekal. Jednou z nejlepších vlastností nových Redmi sluchátek je určitě přítomnost aktivního potlačení okolního hluku (ANC) a také naopak zesílení zvuků v okolí, které představuje tzv. transparency mód. U obou funkcí musím říct, že mě příjemně překvapily svou kvalitou, kterou by při slepém testu nejspíš sluchátkům za podobnou cenu nepřisoudil.

ANC efektivně odbourává ty nejvíce obtěžující frekvence a zesílení okolí je ve volném překladu vlastně správně označené jako “propustnost”, jelikož reálnému okolí hlasitost zvuku skutečně odpovídá. Někdy by se hodilo mít u těchto funkcí i jiné hladiny, ale to by sluchátka nesměla mít…

(Až moc) jednoduché ovládání

Jak jsem zmínil, sluchátka jsou schopná přijímat instrukce skrze vnější ovládací plochy. Jsou přímo dotykové a nemají fyzické tlačítko, což je příjemné. Základní ovládání počítá s dvojitým klepnutím (spuštění/pozastavení přehrávání nebo přijetí hovoru), trojitým klepnutím (na levém sluchátku o skladbu zpět, na pravém o skladbu vpřed) a dlouhým podržením, které přepíná mezi ANC a transparency módem. Ano, bohužel jen mezi nimi tam a zpět, což je dost nešikovné. V situacích, kdy ani jednu z těchto funkcí nepotřebuji, jde o plýtvání energie.

Další kaňkou ovládání je (ale to je nešvar i mnohem dražších sluchátek různých značek), že přímo na špuntech není možné měnit hlasitost. Je proto potřeba sáhnout na telefon, hodinky či jiné vysílající zařízení. Největší negativní zářez pak Xiaomi nachystalo majitelům telefonů jiných značek. U nich totiž není možné například volit mezi třemi hladinami ANC, spolehnout se na přizpůsobení potlačení hluku podle prostředí nebo využít zesílení hlasu při transparency módu.

Tato privilegia, včetně také přenastavení enkodéru na AAC, probouzení hlasem nebo úplného vypnutí ANC i transparency módu, mají sluchátka jen ve spojení s nejnovějšími Xiaomi telefony. Červivou třešinku na dortu nepříjemností představuje absence napojení na hlasového asistenta. Abych ale končil odstavec pozitivně, pochválím možnost napojení na dvě zařízení současně. Když tedy na jednom posloucháte hudbu a na druhé vám někdo zavolá, Redmi Buds 3 Pro se automaticky přepnou.

Baterie a nabíjení

Pokud jsou odhlučnění a zesílení okolí to nejlepší, co tato sluchátka potkalo, nabíjení a výdrž baterie jsou těsně v závěsu. U doplňování energie tentokrát dostalo příležitost také bezdrátové nabíjení, což rozhodně zaslouží pochvalu. Pouzdro můžete pohodlně nabíjet třeba i na zádech telefonu (vyzkoušeno třeba i s Galaxy S21 Ultra). Po úplném vybití se dá při kabelovém připojení pouzdro se sluchátky kompletně dobít za cca 2,5 hodiny. Bezdrátově je to pochopitelně pomalejší, ale přesnou hodnotu neznám.

Co se týká výdrže, tak ta papírově slibuje až sympatických 28 hodin s použitím pouzdra, bez zapnutého ANC či transparency módu a při 50% hlasitosti. Při běžném poslechu na vyšší hlasitost jde čas samozřejmě dolů, ale i tak jde, s ohledem na cenu sluchátek, o velmi příjemné hodnoty. Škoda, že do toho hází vidle fakt, že potlačení či zesílení okolí prostě u spousty telefonů vůbec nevypnete.

Cena a dostupnost

V českých obchodech aktuálně seženete tato sluchátka za cenu kolem patnácti stovek. Pokud byste chtěli nějakou tu stovku uškudlit, můžete se mrknout třeba na AliExpress, kde najdete běžně trochu nižší ceny (když nepočítáme i časté slevové akce) a také si můžete rovnou nechat přibalit i zmíněný silikonový obal.

Závěrečné hodnocení

Kdyby si to nová Redmi Buds 3 Pro nekazila omezenými možnostmi ovládání s telefony cizích značek, dala by se tato novinka zařadit na špici výběru sluchátek s cenou mezi tisícovkou a dvěma. Bez ohledu na tyto softwarové hranice ale Xiaomi znovu dokázalo, že pokročilé technologie se nemusí vždy propsat do přemrštěné ceny. Kdybych měl telefon této značky, nad koupí bych asi dlouho nepřemýšlel. V opačném případě už je to trochu na zamyšlení, ale stejně schopných konkurentů se vlastně stejně moc nenajde.

Klady + kvalitní ANC

+ citlivý transparency mód

+ nadprůměrná výdrž

+ bezdrátové nabíjení

+ příjemná cena

+ povedený design

Zápory – některé funkce vyžadují MIUI

– trochu nižší hlasitost



