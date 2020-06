Google Play nabízí zajímavé slevy na Android aplikace a hry. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory se zajímavou slevou. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, na které jsou slevy na Android. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Slevy Android aplikace

Radio online - Tequila Radio Player PRO Tequila Apps

Fake Me A Call Pro mobitop

All Video Audio Converter PRO ALPHA LAB

MP3 Cutter Ringtone Maker PRO ALPHA LAB

MP3 VOLUME BOOST GAIN LOUD PRO ALPHA LAB

Slevy Android hry

RPG Ascendants: Power Rising QueL Games

VGBAnext - Universal Console Emulator Garage Research Emulators

Clouds & Sheep Premium HandyGames

Clouds & Sheep 2 Premium HandyGames

Heidi: Mountain Adventures - Kids Puzzle Midnight Pigeon

Reckless Racing 3 Pixelbite

Save the Puppies Premium HandyGames

Space Marshals Pixelbite

She Sees Red - Interactive Thriller Rhinotales

Solitaire Dungeon Escape 2 Jose Varela

Cannon Conquest (ALL UNLOCKS) blackforestbytes

Co říkáte na slevy v Google Play? Využijete některou z nich?

