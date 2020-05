Sledování uživatelů není cizí ani Xiaomi

V minulosti se už objevilo několik skandálů se sledováním a sběrem dat uživatelů. Nedávno se tato kauza řešila u firem jako Huawei nebo Apple. Nyní to vypadá, že se sledování uživatelů probíhá i na zařízeních od třetího největšího výrobce mobilních telefonů – Xiaomi. K tomuto zjištění došel bezpečnostní expert Gabriel Cirlig.

Ten nedávno vysledoval, že jeho Redmi Note 8 odesílá data na servery vlastněné firmou Alibaba. Tyto servery má s největší pravděpodobností pronajaté právě Xiaomi. Tato data zahrnovala seznam navštívených stránek a všechny výsledky vyhledávání a to dokonce i při použití vyhledávače DuckDuckGo, který se zaměřuje na soukromí uživatelů. K tomuto sledování uživatelů dochází jak při používání přednastaveného prohlížeče od Xiaomi stejně tak při používání prohlížečů Mi Browser Pro a Mint Browser. Co je asi nejvíc šokující je to, že k tomu dochází i při zapnutí anonymního režimu.

Xiaomi phone logging browser use

Telefon dokázal zaznamenat a odeslat i další údaje jako například soubory, které prohlížeč otevřel nebo jeho nastavení. Balík těchto informací byl pak odeslán na servery umístěné v Rusku a Singapuru. Kromě Redmi Note 8 byli prověřeny i modely Xiaomi Mi 10, Mi 9T a Mi Mix 3 a byl objeven stejný problém. Vypadá to tedy, že sledování uživatelů se týká všech zařízení od Xiaomi. Samotná firma se už ke kauze vyjádřila a nechala se slyšet, že tato obvinění jsou nepravdivá.

Zdroj: Forbes.com