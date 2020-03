Slack představuje nový design. Snaží se usnadnit práci z domova

Slack patří mezi nejpopulárnější nástroje týmové komunikace. Jako reakci na aktuální situaci, kdy stále přibývá uživatelů pracujících z domova, v průběhu týdne představil zásadní redesign webu. Snaží se tak ulehčit nově příchozím uživatelům, pro které by mohl být původní vzhled matoucí a některé funkce hůř dohledatelné.

Objevila se nová horní lišta s vyhledáváním, tlačítky pro přepínání mezi konverzacemi a zobrazením historie. Zásadních změn se dočkal postranní panel, kde jsou v horní části nově seskupeny všechna označení v konverzacích, reakce, soubory a aplikace. Přibylo také tlačítko pro zahájení konverzaci. Při psaní zprávy tak ji není nutné vyhledávat příslušnou osobu, nebo kanál, stačí napsat text a do horního pole zadat jméno příjemce. Zprávu pak bude možné napsat odkudkoli bez přepínání konverzací. Jedná se tedy o stejný princip, který využíváme například v prostředí Gmailu.

S přibývající prací přibývá také množství komunikačních kanálů, které může zhoršovat přehlednost konverzací. K lepší orientaci tak budou moci uživatelé s předplaceným plánem využít možnosti pro reorganizaci kanálů. Mohou si tak libovolně přesunovat jednotlivá pole tak, aby se na horních pozicích objevily pouze konverzace, které chtějí. Tím zůstává to podstatné vždy na očích. Provedené změny se pak nedotknou prostředí týmových kolegů.

Slack ovšem nezapomněl ani na vylepšení spojená s integrací jednotlivých pracovních nástrojů, jako je Google Disk nebo Trello. Původní zadávání příkazů nyní nahradila ikona blesku u pole pro zadání textu zprávy. Blesk následně zobrazí seznam akcí, které je možné provést a ihned aplikovat.

Slack se tak novým designem snaží přizpůsobit typům prostředí, na které jsou uživatelé běžně zvyklí, viz navigační lišta (webový prohlížeč) a nový způsob zahájení konverzací (e-mailový klient). Měla by se ovšem také zefektivnit práce s externími aplikacemi, stejně jako zpřehlednit lišta pro uživatele s větším množstvím komunikačních kanálů. Redesign by se měl postupně objevovat v rámci několika následujících týdnů.

Používáte Slack, nebo jiný nástroj pro týmovou komunikaci?

Zdroj: Oficiální web Slacku