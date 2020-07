Jak tajně přečíst zprávu, aby to odesílatel neviděl? Je několik způsobů

Stále snadnější formy online komunikace a vzdálená propojitelnost lidí jsou super věci. Ruku v ruce s pohodlným spojením třeba i přes půlku světa se ale objevily i nové, dříve neznámé problémy. Jedním z nich je například tlak, který je na uživatele komunikačních nástrojů kladen v otázce rychlosti reakce. Zatímco ještě celkem nedávno se na telegramy čekalo i měsíce, dnes není problém odpovědět z mobilu do minuty odpovědět na detailní pracovní e-mail, případně během tří sekund zareagovat na zprávu v aplikacích typu Messenger nebo WhatsApp. Schopnost takto rychlé komunikace nás ovšem neustále tlačí i rychle odpovídat, což někdy není příjemné. Hlavně v případě, kdy aplikace dává odesílateli informaci o tom, že jsme si zprávu přečetli. Asi jste se někdy ocitli na jedné či druhé straně situace, kdy zpráva leží přečtená, ale reakce zatím nepřichází. Leckoho (hlavně příjemce) tak jistě už napadla otázka, jak tajně přečíst zprávu, aby se to odesílatel nedozvěděl?

Ať už máte k takovým praktikám jakýkoli důvod (některé mohou být opravdu i velmi dobré), existují způsoby, jak takzvané zprávy o přečtení obejít. Nebo minimálně “přibrzdit” jejich odeslání autorovi původní zprávy. V případě e-mailové komunikace občas někteří odesílatelé vyžadují potvrzení o přečtení, ale moc často se to nevidí. Tento návod by každopádně mohl fungovat i tam. My se chceme ale věnovat primárně chatovacím mobilním aplikacím, případně jejich webovým podobám.

Jak tajně přečíst zprávu?

Například takový WhatsApp je pro řešení této poměrně citlivé situace částečně vybavený sám o sobě. V možnostech aplikace (Nastavení > Soukromí) je možné najít přepínač pro Oznámení o přečtení. Když je funkce vypnuta, aplikace umí potlačit právě ty známé “fajfky”, které signalizují odeslání i přečtení. Platí to pro chaty, které jsou mezi dvěma uživateli. U skupinových to vypnout nejde. Jenže třeba Messenger nic takového neumí. Jak tedy tajně přečíst zprávu poslanou skrze něj? Způsobů je vlastně několik, tak si je popišme.

Messenger – Text and Video Chat for Free Facebook

Povolejte na pomoc letadlo

Ne, nemusíte do letadla, jen virtuálně. Potřebujeme stejnojmenný mód v systému. Pokud jste jej zatím nikdy nepoužili, tak vězte, že vypíná veškeré komunikace s mobilní sítí. Pokud tedy nemáte zapnutou ani WiFi, telefon je absolutně bez signálu a přístupu k internetu. To je přesně situace, během které lze zprávu beze stop otevřít a přečíst. Jakmile vám na Messenger (či jinou aplikaci, u které to chcete provést) zpráva, neotevírejte ji. Přepněte nejprve telefon do módu letadlo a otevřete ji až poté. Aplikace tak nemá odesílateli jak potvrdit, že zprávu čtete. Jakmile máte dočteno, aplikaci zavřete (ideálně i s vynuceným ukončením v nastavení) a mód letadlo zase můžete zapnout. Internet naběhne a aplikace se připojí, zpráva o přečtení se ale neodešle.

Teď už vám do Messengeru nikdo nevleze. Aplikace dostane super funkci čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Krátké zprávy přečtete i z notifikací

Pokud vám dorazí zpráva, která má jen pár znaků a zároveň není hned “posunuta” nějakými dalšími, máte velkou šanci její kompletní obsah vidět i bez otevření. Stačí se podívat třeba na náhled v bublině. Když zmizí, další náhled se nachází v horní nabídce s notifikacemi. Poslední možností je pak i obrazovka se seznamem jednotlivých chatů. I tam se nachází alespoň krátké úvodní úryvky zpráv.

Fajfky na Messengeru Prázdný kroužek značí zpracovávání zprávy. Fajfka v prázdném kroužku signalizuje, že se zpráva odeslala. Zaplněný kroužek s fajfkou znamená, že zpráva dorazila příjemci. Jakmile se objeví u zprávy fotka příjemce, otevřel si ji.

Jak tajně přečíst zprávu na desktopu? Nejlépe s rozšířením

Zatímco u mobilu je nejefektivnějším způsobem (ne)přečtení zmíněný mód letadlo, u počítač by to bylo trochu složitější. Například i ve Windows je možné se odpojit od internetu a má dokonce taktéž i mód letadlo, nicméně prohlížeče se nenechají tak snadno ošálit. A hlavně zde existuje mnohem prostší postup, který zase neznají mobily. Máme na mysli rozšíření do prohlížečů. V Google Chrome je pro účely tohoto maskování na Facebook Messengeru populární nástroj “Unseen” (česky volně přeloženo jako “nezhlédnuto”). U dalších prohlížečů jsou k nalezení další alternativy.

Jako vzorovou aplikaci jsme si v tomto případě vzali populární Messenger. Varianta s módem letadlo by ale měla fungovat v podstatě u všech podobných nástrojů, u kterých přečtení nechcete dávat najevo.

Znáte nějaké další způsoby?