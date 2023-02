Na českém rybníčku streamovacích platforem dominuje Netflix, Disney+ a HBO Max. Nyní přichází další velká konkurence v podobě SkyShowtime. Jedná se o počin společností Paramount a NBC Universal, který se chlubí hromadou titulů třeba z Paramaunt+. Láká především na nízkou cenu, ale také skvělé filmy a seriály. Zhýčkané sledovatele může ale odradit nižší kvalita oproti konkurenci.

Jaké filmy SkyShowtime nabízí?

SkyShowtime má v nabídce několik mistrovských děl, které jste sice pravděpodobně viděli, ale rozhodně stojí za zmínku. Máme na mysli snímky jako Kmotr, Schindlerův seznam, Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Forrest Gumpa, Zachraňte vojína Ryana, Senna, Americká krása nebo nový Top Gun: Maverick. Zklamaní nebudou ani milovníci seriálů jako je Dr.House, Californication, Star Trek: Nová generace, Miliardy, Zákon a pořádek a nalezneme zde také několik exkluzivit, mezi které patří třeba nový Tulsa King se Silvesterem Stallonem či Gangs of London. Výčet všech dostupných snímků naleznete na Filmtoro.

SkyShowtime | Oficiální zahajovací trailer | Streamujeme nyní

Česká cena SkyShowtime + omezená akce

Mimo to, že nabízí SkyShowtime hromadu velmi kvalitních filmů a seriálů potěší také slušná dostupnost lokalizace. Některé filmy, které jsou například na Netflixu pouze s českými titulky má novinka s dabingem. Existují ale samozřejmě i opačné případy. A kvalita? Ta je bohužel v tuto chvíli omezena na Full HD rozlišení a 5.1 Dolby Digital zvuk. Žádné 4K s podporou HDR se v tuto chvíli nechystá, což je trochu škoda. Na druhou stranu to SkyShowtime kompenzuje poměrně slušnou cenou. Pokud si ji totiž objednáte do 11. dubna, bude vás služba stát pouhých 89 korun měsíčně. Standardně přitom vychází na 179 korun. Nižší cena vám bude platit do doby, než přestanete platit, takže pokud nemáte ve zvyku rušit předplatné, můžete mít tuto cenu celoživotně.

Top Gun: Maverick (2022) CZ Dabing HD trailer

Kde můžete SkyShowtime sledovat? Přes aplikaci i web

SkyShowtime můžete používat na všech novějších verzích populárních prohlížečů jako je Google Chrome, Edge, Safari a Firefox. Samozřejmostí jsou i mobilní aplikace, konkrétně na Android 7.0 a novější a iOS 13 a novější. Aplikaci spustíte také na většině chytrých televizorů, ať už jde o Android TV, Tizen, webOS nebo Apple TV.

Vyzkoušíte novou službu Skyshowtime?

Zdroj: SkyShowtime