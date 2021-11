SklapniMobil: Samsung bude v adventu mírnit digitální závislost

Co prozradil průzkum Samsungu?

Téměř polovina (47,5 %) Čechů se domnívá, že tráví u mobilního telefonu víc času, než by si přáli. Tento pocit má přitom o něco víc žen než mužů. Nejproblematičtější situace je však u mladé generace (18-26 let), která v podstatě už vyrostla s mobilem v ruce. Téměř tři čtvrtiny (71,5 %) jejích představitelů se svému mobilu věnuje víc času, než by chtěli a nadpoloviční většina (55,9 %) by z domova spíš než bez mobilu odešla bez peněženky.