Situace kolem Pixel 4a telefonů se zamotává. Co to Google vymýšlí?

V průběhu příprav na vydání odlehčené verze telefonu Pixel 4 se objevily velmi zvláštní informace, které poukazují na netradiční záměry firmy Google. Telefon Pixel 4a, který by měl mít dle tradic i očekávání oproti svému předchůdci slabší specifikace a o poznání nižší cenu, prý přijde minimálně ve dvou variantách. Na tom by ještě nebylo nic neobvyklého, měli jsme tu také modely 3a a 3a XL. Zvláštní ale je, jaké komponenty výrobce do telefonů chystá. Podle nich se dá totiž odhadovat, že minimálně XL verze citelně poskočí z třídy středně drahých telefonů do sféry těch dražších. A tam by se jí hodně těžko konkurovalo vlajkovým lodím jiných značek.

Informace je založená na kódových označeních nových Pixel produktů. V komunitě XDA Developers zaznamenali jména sunfish, redfin a bramble. Ke všem jsou evidence o základním hardwarovém vybavení a tady to začíná být trochu matoucí. Heslo sunfish by mělo ukrývat základní model Pixel 4a a jeho specifikace hovoří o čipsetu Snapdragon 730. To je logický nástupce verze 670 z modelů 3a a 3a XL, přičemž splňuje zmíněná očekávání v poměru cena-výkon. Procesor nepodporuje 5G sítě, ale to je celkem přijatelné a většině zákazníků to bude u tohoto typu telefonu asi jedno. Moderní verze vysokorychlostní sítě je současně kamenem úrazu. Sestavení (schválně nepíšeme přístroje, může jít o jeden telefon jen s různými názvy či základními deskami) s označením redfin a bramble už ve své výbavě mají Snapdragon 765 s podporou 5G sítí. A tím se dostáváme do jiné ligy.

Proč chce Google 5G modul v “osekané” verzi?

Zahraniční komentátoři se podivují nad tím, proč by něco takového Google dělal. Pixel 3a se prodával na omezeném množství trhů a jen tři z nich momentálně tyto vysokorychlostní sítě mají. Ano, například Spojené státy jsou primárním trhem a tam jsou 5G sítě na velkém vzestupu, ale proč chce Google dostat 5G modul do svých telefonů právě teď? A proč zrovna do modelu, který má být zástupcem levnějších a “osekanějších” verzí? S čipsetem Snapdragon 765 by cenovka přístroje vystřelila odhadem i nad 550 dolarů, což je v přepočtu přes 12 500 korun. V takové hladině už se bude “lehčímu” Pixelu velmi těžko konkurovat třeba OnePlus 8. Už i u předchozího Pixelu 3a XL se mluvilo o tom, že do střední třídy velmi těžko zapadá. Ten stál 480 dolarů (cca 10 800 Kč).

Návrat nahrávání hovorů v Androidu? Říká to kód aplikace Telefon Google čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Tuto zprávu přebíráme jako údiv jiných novinářů, ale musíme se k němu přidat. Za nás to moc smysl nedává. Samozřejmě se taky ale může stát, že si Google (jek už se u něj několikrát stalo), obrátí ze dne na den kormidlem a všechno může být nakonec jinak. Na oficiální specifikace Pixel 4a telefonů si ještě chvilku počkáme. Jsme zvědaví, s čím americký gigant finálně přijde.

Koupili byste si Pixel 4a (XL) za takovou cenu?

Zdroj: apolice