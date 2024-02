iPhone lze ovládat i kouzly ze světa Harryho Pottera

Vyzkoušet si to můžete ihned

Kouzlení je velmi jednoduché

Apple svou virtuální asistentku stále vylepšuje, což je samozřejmě jenom dobře. Její funkční výbava je už teď ovšem tak velká, že může být problém si v ní udržet přehled. Jedním z často opomíjených vylepšení je právě i to, že Siri rozumí účelu některých kouzel ze světa Harryho Pottera, a že díky tomu můžete ovládat svůj iPhone jako opravdový čaroděj.

Máte k dispozici trojici kouzel, které vám pomohou ozvláštnit každodenní používání iPhonu. První dvě se týkají svítilny. Příkazem Lumos ji zapnete a Nox zase vypnete. Telefon se tak bude chovat téměř jako hůlka z Harryho Pottera. Poslední z trojice využijete asi nejčastěji. Kouzlo Accio slouží k přivolávání věcí. Na iPhonu jej využijete k otevření aplikací, v přeneseném významu tak svůj původní účel v podstatě stále plní.

Your iPhone HAS SECRET HARRY POTTER SPELLS?! Try These Out! #shorts #harrypotter

Používání kouzel je velmi jednoduché. Stačí říct akorát „Hey, Siri“, případně pouze „Siri“, a kouzlo, které zrovna chcete použít. Jak ukazuje přiložené video, nemusíte si ani dělat těžkou hlavu s výslovností. Jako fanouška Harryho Pottera mě tahle možnost využití Siri rozhodně zaujala. A co vy, zkusíte si, jaké by to bylo být čarodějem?

Se Siri můžete ovládat svítilnu sesíláním Lumos a Nox

Vyzkoušíte si kouzlení s vašim iPhonem?

Zdroj: ISP Today, MacRumors