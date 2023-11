Herní i filmová série Silent Hill má poměrně velkou fanouškovskou základnu po celém světě, není tak překvapením, že vývojáři přišli s dalším pokračováním. Tentokrát si připravili naprosto odlišný styl, než na jaký jsme zvyklí. Zapomeňte na klasické hrátky s ovladačem v ruce a připravte se na něco, co vám zpříjemní dny.

Silent Hill: Ascension nás zve do světa, kde jsme více než jen diváci – stáváme se součástí děje. V tomto novém projektu od Genvid Technologies máme možnost rozhodnout, jak se příběh bude odvíjet, a to vše z pohodlí našeho domova. Přicházejí s vizí obohatit herní svět o nový rozměr interaktivity.

Vývojáři z Genvid Technologies vidí v této formě příležitost zpřístupnit hrám novou dimenzi, kde kolektivní úsilí diváků utvoří fungující příběh. Je to jako když si při sledování filmu říkáte: ,,Nechoď tam!” – v této hře budete mít možnost rozhodnout, kam postava půjde. Tímto přístupem chtějí zintenzivnit emoční propojení hráčů s příběhem a poskytnout jim pocit skutečného vlivu na osud postav.

Když se řekne interaktivní, mnozí si představí možnost výběru z několika možností na obrazovce nebo klikat na objekty ve hře. Tady, v roli diváka, máte moc ovlivnit průběh příběhu a osudy postav. Představte si to jako interaktivní televizní show, kde každý divák je režisérem. Podobný formát můžeme znát třeba z The Walking Dead: Last Mile. Byla koncipována jako týdenní streamovaná show, která vyzývala hráče k účasti na kolektivním vyprávění příběhu pomocí Facebooku.

Diváci mohou manipulovat s prvky prostředí, které mohou postavám pomoci nebo je naopak uvést do ještě větších problémů. Každá epizoda bude takovým živým organismem, který se mění podle rozhodnutí komunity diváků. Tím pádem se každé sledování může vyvinout do unikátního zážitku. Samozřejmě budou každý týden i neinteraktivní epizody jako shrnutí pro ty, kteří lační pouze po příběhu.

Jako diváci budete formovat příběh každodenními rozhodnutími, řešením logických hlavolamů a každá volba bude přístupná po dobu 24 hodin, aby se přizpůsobila i těm, kdo se nemohou zúčastnit živého vysílání. Můžete sledovat a hlasovat sami, nebo se spojit s ostatními fanoušky na chatu a společně vymýšlet konspirační teorie o možném konci. Hra bude samozřejmě zdarma a každý nový díl bude k dispozici ve 2 hodiny ráno našeho času.

