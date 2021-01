Tak už nejen uživatele. Signal WhatsAppu přebírá i dvě oblíbené funkce

Poté, co společnost Facebook Inc. k nelibosti obrovského množství uživatelů oznámila sdílení dat z komunikátoru WhatsApp do databáze sociální sítě Facebook, lidé hromadně tuto chatovací službu opouštějí. Cítí se být zrazeni a oklamáni. Jednou z alternativ, po které uživatelé nejčastěji sáhnou, je aplikace Signal. Její provozovatelé si nyní mohou mnout ruce, i když měli při počátečním náporu i starosti s přetížením vlastních serverů. A když už přebírat uživatele WhatsAppu, proč jim neposkytnout pár příjemných věcí, na které u něj byli zvyklí? To si možná vývojáři služby Signal v reakci na aktuální situaci řekli a do svého díla implementovali možnost měnit tapety a používat v mnohem větším množství populární nálepky.

Stejně jako u WhatsAppu jdou tapety měnit globálně, nebo i na úrovni jednotlivých konverzací. Použít přitom jdou jak jednolité barvy, tak i libovolné obrázky. Co se týká nálepek, tedy populárních animovaných reakcí, ty už Signal dříve používal. Teď však jejich množství narostlo na 24 a pravděpodobně jich časem bude ještě víc. Tapety i nálepky jsou nyní k dispozici v beta verzi aplikace Signal. Co nevidět budou i v ostrém vydání.

