Vychází Shadowgun War Games: Pusťte se s chutí do 5v5 boje!

Jde o free to play taktickou střílečku z pohledu první osoby (FPS), která přenáší hratelnost svých předchůdců do multiplayerové arény plné intenzivních soubojů dvou týmů. Hráči budou mít při připojování do týmu možnost zvolit si mezi pěti různými postavami. Každý hrdina, kterého si uživatelé mohou vybrat, má unikátní osobnost a dovednosti hodící se k rozdílným taktikám. Hra do dneška nasbírala více než 1,5 milionu předregistrovaných hráčů. Shadowgun War Games tak vychází s velmi vysokými očekáváními.

Shadowgun War Games - Online PvP FPS MADFINGER Games

Měla by ale bez problému uspět. Může se totiž chlubit stejnou úrovní grafické kvality, která jejímu předchůdci, Shadowgun Legends, přinesla ocenění „Nejkrásnější mobilní hra roku 2019“ od Google Play. „Rok 2020 je spjat s desátým výročím našeho studia. Vydáním Shadowgun War Games začínáme s oslavami o něco dříve. Do této hry jsme vložili deset let nadšení a zkušeností, a nemůžeme se dočkat jak bude reagovat naše komunita,“ řekl šéf Madfinger games Marek Rabas.

Zdroj: TZ