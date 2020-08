Poté, co jsme vám přinesli pořádnou nálož těch nejlepších Netflix seriálů jsme se rozhodli, že vám nyní připravíme seznam nejsledovanějších Netflix seriálů za poslední měsíc. Tentokráte to tedy nebude náš výběr našich oblíbených seriálů, nýbrž vkus českých diváků. Pojďme tedy na to.

1. Lucifer

Vůbec nejsledovanějším seriálem za poslední týden je Lucifer. Jistě na tom má svůj největší podíl fakt, že minulý týden vyšla jeho 5. série. A o čem seriál vůbec je? Co udělá pán všech pekel, když se začne nudit? Přestěhuje se do Los Angels, otevře si noční klub a seznámí s budoucí kolegyní – Chloe Deckerovou. Následně vytvoří skvělou detektivní dvojku. Lucifer je skvělou záležitostí, která míchá fantasy, thriller ale také komedii, jelikož ne jedna hláška vás zaručeně dostane do kolen. Seriál má navíc v dnešní době již 4 série a celkem můžete shlédnout 67 dílů, což je pořádná porce zábavy. Ta třetí je sice trochu slabší a zdlouhavá, ovšem čtvrtá to vynahrazuje.

2. Umbrella Academy

Seriál Umbrella Academy vypráví o alternativním světě, kde John F. Kennedy nikdy nezemřel. Existuje zde však mnohem více anomálií, jako třeba fakt, že se náhodným ženám narodí 43 dětí a to bez příznaků těhotenství. A právě o sedm z nich se stará Sir Reginald Hargreeves, který učí děti ovládat nadpřirozené schopnosti. V seriálu se objevují Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror, The White Violin. Jedná se o dobrodružnou komedii, která však umí být v některých případech i docela vážná.

3. Maličkosti

Seriál Maličkosti vychází ze stejnojmenného románu Kirsten Smithové. Pojednává o třech dospívajících ženách, které musí docházet na povinná setkání anonymních zlodějů. Brzy se z nich stávají kamarádky, které v sobě nalézají sílu v boji s touto závislostí. Jedná se o teenagersky pojaté drama/komedii, kdy jsou však některé pasáže opravdu silné. Kleptomanky Elodie, Moe a Tabitha se poznávají blíže a blíže. Dokážou vyhrát boj se svou nemocí?

4. Nejvyšší skóre

Dokumentární seriál Nejvyšší skóre nás zasadí o několik desítek let zpět, kde se podíváme do historie videoher. Seriál si drží dobrou úroveň a díly na sebe navzájem nenavazují, což je dobrá zpráva pro ty, kdo si chtějí pustit jen to, co je zajímá. Osobně jsme viděli všech šest dílů a můžeme je doporučit všem, kdo hry hrají ale i manželkám, kterém může koncept seriálu připadat nudný. Minipříběhy, ke které se vztahují dnes již herní legendy mají dobrý spád a občas překvapí i ty, které se v tomto světě orientují. Zachází totiž poměrně dosti do detailů.

5. Papírový dům

Bankovní loupeže, spousta akce ale také geniální tahy těch nejlepších zločinců světa. Přesně to naleznete v seriálu Papírový dům. Záhadný muž El Profesor totiž naplánoval největší loupež v historii celého Španělska. A jak to dokázal? Vybral si osm lidí, přičemž každý z nich má speciální schopnost, která je pro tým nepostradatelná. A cíl? 2,4 miliardy EUR. Geniální herecké výkony, skvělá zápletka ale také skvěle napsaný scénář vás donutí koukat se znovu a znovu. Pokud se do seriálu zadíváte, klidně na něj budete civět celý den.

