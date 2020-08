Vychází 5. série Netflix seriálu Lucifer. Budete ji sledovat?

Je to tady. Moment na který čekal každý fanoušek seriálu Lucifer konečně nastal, jelikož jeho vychází 5. série. Již dle dříve zveřejněného traileru víme, že se máme opravdu na co těšit. Od dneška, 21. srpna bude ke shlédnutí prvních 8 dílů. Zatím nevíme, kdy bude ke shlédnutí ta druhá, ovšem dá se očekávat, že to nebude dlouhá doba.

O čem je Lucifer?

A o čem vůbec Lucifer je? Co udělá pán všech pekel, když se začne nudit? Přestěhuje se do Los Angels, otevře si noční klub a seznámí s budoucí kolegyní – Chloe Deckerovou. Následně vytvoří skvělou detektivní dvojku. Lucifer je skvělou záležitostí, která míchá fantasy, thriller ale také komedii, jelikož ne jedna hláška vás zaručeně dostane do kolen. Seriál má navíc v dnešní době již 4 série a celkem můžete shlédnout 67 dílů, což je pořádná porce zábavy. Ta třetí je sice trochu slabší a zdlouhavá, ovšem čtvrtá to vynahrazuje. Pátá zatím své hodnocení na ČSFD nemá, hned jak bude k dispozici tak jej do článku doplníme.

Vychází 5. série seriálu Lucifer

Z asi měsíc starého traileru jsme se dověděli spoustu zajímavých informací. Maze i Amenadiel jsou stále v Los Angeles, zatímco Lucifer se nudí v pekle. Rozhodne se proto vrátit rovněž do města andělů a všechny překvapí uprostřed případu. Jenže nic není jak se zdá. Lucifer má totiž dvojče jménem Michael a právě Maze přijde na fakt, že se za Lucifera celou dobu vydává. Začíná tedy poměrně zajímavá zápletka a my se rozhodně těšíme, jak to celé dopadne. Náš plán na dnešní večer je zkrátka jasný.

Lucifer Season 5 | Official Trailer | Netflix

Pátá série seriálu Lucifer je jako již tradičně ke shlédnutí na platformě Netflix. Ta v Česku vyjde na 199 Kč v případě SD kvality, 259 Kč zaplatíme za HD kvalitu a pokud si budeme chtít vychutnat zážitky ve 4K, vyjde na 319 Kč.

