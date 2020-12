Tak to je síla. Seznam chce kvůli Androidu od Googlu přes 9 miliard korun

Nějakou dobu byl první, pak už se ale musel na dlouhé roky spokojit jen s druhým místem. Řeč je o českém Seznamu a žebříčku nejpoužívanějších vyhledávačů v České republice. Kdo je nyní první, to asi není nutné zdůrazňovat. Jak se ovšem nyní ukázalo, slovo “spokojit” situaci vůbec nevystihuje. Společnost Seznam.cz totiž písemně vyzvala firmu Google k uhrazení částky ve výši 9,072 miliardy korun. Jako náhradu škody, která prý Seznamu vznikla v důsledku omezené hospodářské soutěže. A to v oblasti služeb všeobecného internetového vyhledávání. Omezení je podle české společnosti způsobeno zneužíváním dominantního postavení Google na trhu s licencovanými operačními systémy pro chytrá mobilní zařízení a aplikacemi pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Společnosti Google teď leží od Seznam.cz “na stole” předžalobní výzva s termínem uhrazení požadované částky do 30 dnů.

Na trase Seznam – Google leží předžalobní výzva

„Na základě rozhodnutí Evropské komise z roku 2018, které potvrdilo, že se společnost Google dopustila porušení předpisů Evropské unie na ochranu hospodářské soutěže. Nyní žádáme náhradu škody, která nám vznikla při snahách o rozšiřování našich aplikací a služeb na mobilní zařízení s operačním systémem Android,“ vysvětluje místopředseda představenstva Seznam.cz Pavel Zima. Zmíněná částka 9,072 miliard korun byla podle Seznamu pro období let 2011-2018 odhadnuta zahraničními ekonomickými znalci. Česká firma se podle svých slov v posledních mnoha letech soustavně snaží v této situaci o prolomení bariér. A to cestou navázání obchodní spolupráce s globálními výrobci zařízení. Při rozšiřování svých aplikací a služeb na mobilní zařízení s operačním systémem Android však údajně stále naráží na deformity trhu, které Evropská komise shledala v rozporu s právem EU.

místopředseda představenstva Seznam.cz Pavel Zima

„Jde zejména o nedovolené podmiňování přístupu k obchodu Google Play využíváním vyhledávacích produktů Google na mobilních zařízeních. Dále o pobídky Googlu vůči výrobcům těchto zařízení na předinstalace vlastních aplikací na úkor konkurentů. A v neposlední řadě o bránění ve vývoji a distribuci konkurenčních operačních systémů Android. Google vytvořil sofistikovaný systém překážek, skrze který roky bránil Seznamu ve vstupu na trh. Činil tak v rozporu s právem EU. V důsledku toho vznikla Seznamu škoda,“ upozorňuje na nejzávažnější aspekty porušení pravidel hospodářské soutěže Michal Feix, jednatel společnosti Chronos Consulting. Ta hájí zájmy českého vyhledávače v Bruselu a má přípravu a koordinaci uplatňování tohoto nároku na starosti. Pokud bude předžalobní výzva firmou Google ignorována, Seznam je připraven obrátit se k soudu.

