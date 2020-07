Obchod s aplikacemi AppGallery je v zahraničí (zejména v Číně) velice populární a již nyní disponuje přibližně 400 milióny aktivních uživatelů každý měsíc. Společnost se však chce rozvíjet i u nás v Evropě a tak cílí na aplikace a velké společnosti jednotlivých států. Novinkou u nás je, že Seznam.cz a Huawei uzavírají partnerství. Díky ní se aplikace Seznamu objeví v AppGallery, v prohlížeči bude nastaveno vyhledávání přes Seznam a v neposlední řadě Seznam pro Huawei připravil zpravodajskou aplikaci s názvem Seznam.cz.

To je poměrně zajímavá zpráva. Seznam totiž v jisté míře nahradí Google a jeho služby. Kromě výchozího Seznam vyhledávání budou v telefonech předinstalované aplikace jako Mapy.cz, Novinky.cz či Email.cz. Počítat můžeme i s aplikací Stream, která by měla nahrazovat YouTube. Lépe řečeno, mělo by se jednat o alternativu pro českého zákazníka. “Seznam.cz, jako významný tvůrce mnoha mobilních aplikací v Česku, podporuje Huawei v budování vlastního obchodu s aplikacemi. Nedávno představené telefony řady P40, P40 Pro a P40 Lite jsou první modely, kde se partnerství projeví, a my věříme, že to naši zákazníci ocení. Jsme velmi rádi, že jsme získali silného partnera s řadou produktů, které jsou u Čechů velmi oblíbené,” sdělil PR manažer Filip Matys.

V AppGallery od Huawei jsou je již nyní celá řada českých aplikací jako například Alza, CZC, Komerční banka, Livesport, Tipsport, Tesco, Windy či YouRadio. A chystá se spousta dalších. Uvidíme tedy, zda se čínskému gigantovi podaří prosadit v našich končinách. Seznam je totiž bezesporu jedním z nejlepších partnerů, kterého si mohla společnost vybrat.

Co říkáte na partnerství mezi Seznam.cz a Huawei?

Zdroj: tisková zpráva