Zmatek kolem Mapy.cz Premium! Seznam promluvil o cenách předplatného

Seznam vyvrací informace o cenách předplatného Mapy.cz Premium

Částky v App Store jsou pouze testovací, nikoliv finální

Oficiální detaily včetně funkcí budou zveřejněny příští týden

V posledních hodinách se na internetu objevují spekulace ohledně cen chystaného předplatného Mapy.cz Premium. Některé technologické magazíny dokonce přišly s konkrétními částkami, které objevily v App Storu. Naše redakce proto kontaktovala přímo Seznam.cz, aby tyto informace ověřila.

“V rámci interního testování aktuální vývojové verze naší aplikace, která zahrnuje možnost nákupu, jsme museli zadat testovací částky. Pro účely testování jsme nastavili roční plán za 249 Kč a týdenní zkušební verzi s testovací cenou 29 Kč,” vysvětluje pro Svět Androida Veronika Geltner, PR specialistka Seznamu. “Tyto částky nejsou finální a nijak nepředstavují ceny, za které budeme v budoucnu Premium předplatné nabízet. Jedná se čistě o testovací hodnoty, které slouží k technickému ověření funkčnosti systému.”

Testovací ceny mohou napovědět

I když Seznam zdůrazňuje, že jde pouze o testovací hodnoty, nemůžeme vyloučit, že finální ceny budou podobné či úplně stejné. Vývoj aplikací pro App Store má svá specifika a testovací ceny se obvykle příliš neliší od těch konečných. Přesto bude zajímavé sledovat, zda Seznam nakonec zvolí podobný model předplatného – tedy kombinaci týdenní a roční varianty bez měsíčního tarifu. Pokud by se testovací ceny blížily těm finálním, roční předplatné by bylo výrazně levnější než u konkurenčních aplikací.

Co víme o prémiových funkcích?

Seznam zatím potvrdil pouze to, že první zpoplatněnou funkcí bude možnost stahování offline map pro více států najednou. Pro běžné použití v Česku to není zásadní omezení, ale při cestování do zemí s drahými daty už může jít o citelný handicap, stejně jako v případě, že budete v zahraničí cestovat do míst, kam signál nedosahuje.

Vše by mělo být jasnější příští týden, kdy firma plánuje zveřejnit kompletní informace na svém blogu.

“Od příští verze aplikace můžete podpořit další rozvoj Mapy.cz zakoupením prémiové verze. Našim prémiovým podporovatelům přineseme nové pokročilé funkce a neomezené stahování offline map. Výhody Mapy.cz Premium postupně odemkneme také nejaktivnějším členům komunity. Aplikace bude i nadále fungovat zdarma. Změní se pouze ukládání offline map. Nově můžete uložit offline mapu jednoho státu včetně jednotlivých regionů a pravidelně ji aktualizovat. Děkujeme za vaši podporu! Tým Mapy.cz”, stojí v popisu aplikace na App Store i Google Play.

Důležité je zmínit, že prémiové předplatné nemá nic společného s tarifem Seznam.cz bez reklam za 179 Kč měsíčně. Jde o zcela samostatný produkt. Uživatelé, kteří již mají stažené mapy více regionů, budou muset po aktualizaci buď přejít na placenou verzi, nebo si vybrat pouze jednu zemi pro offline použití.

Zdroj: App Store (iOS), Veronika Geltner (Seznam.cz)