The Lord of the Rings: The Rings of Power (v češtině Pán prstenů: Prsteny moci) patří bezpochyby mezi nejočekávanější seriály nejen tohoto roku. Poté co jsme měli možnost několik měsíců zpět vidět první teaser trailer nám nyní Amazon odkryl hlavní teaser, který nám odhalil několik zajímavostí.

Pán prstenů: Prsteny moci dorazí již na začátku září

Premiéry se dočkáme již 2. září na Amazon Prime Video a pokud čekáte pořádný blockbuster, máte se na co těšit. Jen za práva měl Amazon zaplatit 250 milionů dolarů, což je v přepočtu přes 6 miliard korun. Prvních pět sérií by mělo amerického giganta vyjít na více než miliardu dolarů, tedy přes 24 miliard korun, což z něj udělá jeden z nejnákladnějších seriálů všech dob.

The Lord of the Rings: The Rings of Power – Main Teaser | Prime Video

Jestliže patříte mezi fandy ság Pán prstenů a Hobit a čekáte velký návrat slavných postav, můžete se těšit třeba na Isildura, Elronda nebo Galadriel. Budou je ovšem hrát jiní herci. Seriál je totiž zasazen tisíce let před událostmi z filmů.

