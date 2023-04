Noční agent je v Česku nejsledovanějším seriálem na Netflixu

Vypráví příběh agenta FBI, Petera Sutherlanda

Na ČSFD má hodnocení 74 %

Z dílen Netflixu celkem pravidelně vycházejí dost slušné seriály a některé z nich bychom se nebáli označit za vůbec nejlepší napříč všemi žánry. Tento korporát nás zásobuje novinkami, které se rychle usazují na prvních místech žebříčků sledovanosti a posledním z nich je seriál Noční agent. Ten nás vezme do USA a vypráví příběh agenta FBI.

Peter Sutherland je svědkem atentátu v metru a následně je nasazený na nouzovou linku v Bílém domě. Jednoho dne na ní zavolá jistá Rose Larkin s žádostí o pomoc a právě v ten moment začíná thriller, ze kterého se vám bude tajit dech. Nebo, alespoň by podle scénáristů a mnoha recenzí měl. Ve skutečnosti na nás ale Noční agent příliš nezapůsobil. V půlce čtvrtého dílu jsme to s ním vzdali a zbytek dílů jen tak proskákali, abychom se už konečně dozvěděli, kdo za to všechno může.

SPOILER: Nepřekvapivě ten nejméně podezřelý. Postavy se chovají naivně, někdy až směšně, dialogy jsou psány horkou jehlou a příliš na nás nezapůsobil ani herecký výkon některých účastníků. Samotný příběh je béčkový a v mnoha ohledech nedává smysl. Natažení do deseti epizod bychom se nebáli označit za znásilnění. Kdyby šlo o dvouhodinový film, bylo by to celé zábavnější. Ale ne o moc. “Když nemáte kvalitní příběh a zápletku, nakrájejte na kostičky hromadu zdlouhavé akce a mrtvých agentů, následně vařte do měkka,” jakoby poradil scénáristům Jirka Babica. Pokud bychom však něco museli vyzdvihnout, je to bez pochyby dobrá práce s kamerou.

The Night Agent | Official Trailer | Netflix

Seriál je dle našeho subjektivního názoru se svými 74 % na ČSFD lehce nadhodnocený a sami bychom mu jen těžko udělili více než 60 %. Pokud ale máte rádi počiny, kde je plno zvratů a není vám proti srsti, že vás scénář vyloženě tahá za nos (rozumějte – z jednotlivých dílů a činů postav téměř nemáte šanci poznat skutečného padoucha), budete asi spokojení. V opačném případě doporučíme třeba starší Mělas to vědět z roku 2020. Ten má sice na ČSFD jen o 4 % více, ale je neporovnatelně kvalitnější, ačkoliv vypráví úplně jiný, klidnější příběh. O to je ale uvěřitelnější než konspirační teorie o spiknutí.

HBO Max prý chystá seriál Harry Potter! Vyjít má hned 7 sérií a na vše bude dohlížet Rowlingová čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Naše hodnocení: 45 / 100 %

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se vám líbil seriál Noční agent?

Zdroj: vlastní, ČSFD