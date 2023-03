Recenze Sennheiser AMBEO: Soundbar, který umí vytřít zrak

V rámci občasného testování produktů mimo oblast telefonů, nositelné elektroniky či smart home se do redakce Světa Androida po dlouhé době dostal reproduktor. Naposledy se u nás před více než dvěma roky ohřála obří party “bedna” Samsung MX-T70 a nyní dostal příležitost soundbar Sennheiser AMBEO. Ten představuje úplně jsou kategorii ozvučení, ale žádný drobek to také není. Vlastně jde o jeden z největších a nejdražších soundbarů na českém trhu. Tak jak teda hraje?

Recenze soundbaru Sennheiser AMBEO

Obsah balení

Jelikož je AMBEO sám o sobě pěkný cvalík a nejde zrovna o levné zařízení, hoví si zabalený v polystyrenu v dost velké krabici, kterou navíc sdílí s nějakým tím příslušenstvím. Mezi to patří napájecí kabel (klasická vidlice), HDMI kabel (2.0 s podporou eARC/CEC), perfektně zpracovaný český návod a v neposlední řadě skládací externí mikrofon pro přesnou kalibraci soundbaru v místnosti.

Design, konstrukce a konektory

Sennheiser AMBEO má rozměry 126,5 x 12,5 x 17,1 cm a váží 18,5 kilogramu. Už jen vytáhnout jej z krabice dá tedy zabrat a při instalaci pod televizor se člověk bez cizí pomoci zapotí. A to nejen kvůli hmotnosti a velikosti, ale také kvůli trochu komplikovanému připojování kabelů nebo obavám z toho, že ten nádherný kus elektroniky někde odře, nebo mu při nejhorším snad i spadne. Pokud to jde, je lepší s ním manipulovat ve dvou. Na spodní straně má soundbar gumové nohy, které se dají případně vytáhnout kvůli připevnění k držáku na zeď.

Mohutnost soundbaru je nicméně naprosto opodstatněná, neboť se v něm nachází, možná těžko uvěřitelných, 13 reproduktorů (šest basových o průměru 102 mm, pět výškových s průměrem 25,4 mm a dvou vzhůru hrajících s membránou o průměru 89 mm). K tomu je potřeba připočíst nějakou tu elektroniku a rovněž prostor pro chlazení. To je pasivní, což na jednu stranu znamená, že je zařízení samo o sobě téměř dokonale tiché, ale také znatelně topí. I proto jsou v manuálu doporučené celkem velké odstupy od stěny a televizoru. Ty souvisejí i se zvukem, ale o tom později.

Celá čelní strana je ukrytá pod panelem s látkovým povrchem, ale nemusíte mít strach (já jsem ho teda fakt měl), že by mu lehce ublížily rozdováděné děti nebo třeba nějaké nehody při uklízení. Pod látkou jsou ještě pevné mřížky, takže přímé ohrožení měničů snad nehrozí. Ale i látka se zdá dost pevná. V jejím středu u spodního okraje je displej a konektor, jehož účel souvisí s kalibrací. Horní stranu pokrývají na bocích dvě mřížky a uprostřed krásně obroušený a na černo nabarvený hliníkový kryt. Uprostřed jsou tlačítka pro manuální ovládání.

Prostor pro kabelové připojení je na jednu stranu šikovně řešen tak, aby nebyla kabeláž vidět ideálně ani z trochu vyvýšeného pohledu, ale konektory jsou tím pádem natolik schované, že se zapojování nedá provést bez překlopení soundbaru na záda. A to není zrovna praktické. Mezi signálovými konektory najdeme 4x HDMI (3x vstup, 1x výstup i s eARC), optický vstup S/PDIF, koncovku RJ-45 pro připojení pevného internetu a příjemná je taky přítomnost analogového cinch (RCA) AUX vstupu. K tomu je zde i dedikovaný mono výstup pro subwoofer.

Mezi konektory najdeme i USB, nicméně to slouží pouze pro případnou instalaci aktualizací pro systém AMBEO OS. K tomu všemu si ale můžeme přičíst ještě i bohatou bezdrátovou konektivitu. Soundbar lze připojit k Bluetooth (kvůli ovládání z aplikace i pro přehrávání zvuku) i Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) a přímo podporuje Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect a Tidal Connect a přehrává třeba i stopy ze Soundcloudu. Pro rychlejší připojování mobilu je k dispozici také NFC. Škoda, že Bluetooth je zde pouze ve verzi 4.2 a neumí rychle přepínat více zdrojů.

Umístění a kalibrace

Podstatná část návodu k soundbaru Sennheiser AMBEO je věnována správnému umístění. Vzhledem k tomu, že jde o zařízení, které se snaží vytvářet prostorový zvuk pomocí reproduktorů vyzařujících do tří různých stran, je to naprosto logické. Než si tedy takový soundbar (nebo vlastně jakýkoli audio systém) pořídíte, přesvědčte se, že se hodí do vašeho obýváku. Na mých fotkách si můžete například všimnout, že AMBEO na bocích “svírají” skříně, což je špatně. Pro testování jsem musel celý stolek trochu vysunout, aby měly boční reproduktory šanci plnit svůj úkol.

Základní doporučení pro umístění asi jakékoli audio sestavy k televizoru je vycentrování na osu místnosti. To platí i zde, ale současně je opravdu potřeba mít i prostor na bocích, protože zařízení nehraje jen jedním směrem. Pozor je také potřeba dát na dostatečnou vzdálenost od televizoru (na výšku) a odstup od stěny. A to ani ne tak kvůli zvuku, ale spíš kvůli zmíněnému teplu, které AMBEO při používání produkuje. Nemusíte mít soundbar ani moc nahlas a stane se z něj slušné topení. Cirkulaci vzduchu není radno podcenit.