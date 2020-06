Sedmá sezóna Call Of Duty: Mobile odložena. Proč?

Jednu z nejpopulárnějších mobilních her – Call of Duty: Mobile měla čekat tento týden sedmá sezóna. Activision ji však odložilo a vysvětlilo to tak, že na vydání není vhodný čas. Připojuje se tak k dalším hrám ale také třeba Googlu, kteří své nové updaty nyní nevydají. Je to zejména kvůli protestům v USA, které vyvolala vražda George Floyda, jehož zabil policista tím, že na něm klečel přes sedm minut.

Sedmá sezóna Call Of Duty: Mobile odložena

Call of Duty je jednou z nejúspěšnějších herních sérií všech dob, přičemž její mobilní adaptace se ukázala být stejně populární. Na Google Play byla vypuštěna teprve v říjnu loňského roku. Za první týden dosáhla 100 milionů stažení a stala se tak nejrychleji rostoucí mobilní hrou.

Reakce uživatelů je pak smíšená. Někteří s odložením souhlasí a tvrdí, že časté hraní akčních her by mohlo vést k dalšímu násilí. Jiní jsou však skeptičtí a rozhodnutí studia příliš nerozumí. Zatím jsme se bohužel nedověděli nic o tom, kdy by mohla sedmá sezóna vyjít.

Zdroj: 9to5mac.com