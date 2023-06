Google oznámil sedm novinek pro Android a Wear OS

Po květnové konferenci Google I/O, kde byly představeny různé plánované novinky v systémech Android a Wear OS, oficiálně dochází k jejich uvolnění pro koncové uživatele. Americká firma na svém blogu představila hned sedm nově dostupných funkcí…

Budování nových čtenářských dovedností

Je k dispozici čtecí cvičení, které pomáhá začínajícím čtenářům zlepšit slovní zásobu a porozumění textu pomocí telefonu nebo tabletu se systémem Android. Vyzkoušejte si ji na tisících elektronických knih pro děti označených odznakem “Procvičování” na Google Play Books. Můžete si poslechnout výslovnost neznámých slov, procvičovat chybně vyslovovaná slova a získávat zpětnou vazbu v reálném čase.

Přehled informací

Přibyly tři nové widgety pro systém Android, takže si domovskou obrazovku telefonu nebo tabletu můžete dále přizpůsobovat pomocí dalších užitečných zkratek. Pomocí služby Google TV můžete rychle vyhledávat personalizované návrhy filmů a televizních pořadů, sledovat vybrané akcie pomocí služby Google Finance (psali jsme o ní dříve) a vychutnávat si denně vybírané titulky ze Zpráv Google.

Poslouchejte své oblíbené skladby z hodinek

Stiskněte tlačítko play přímo ze zápěstí a nechte Spotify DJe, aby vám zprostředkoval personalizovanou nabídku hudby, streamoval epizody z vašich oblíbených podcastů a poslouchal, co je ve vaší oblíbené rotaci – to vše s novými dlaždicemi a zkratkami na ciferníku hodinek od Spotify pro Wear OS.

Klepněte na hodinky a přeskočte frontu

Dojíždějící ve Washingtonu, D.C. a v oblasti Sanfranciského zálivu mohou nyní používat své chytré hodinky s operačním systémem Wear OS k poklepání a jízdě s kartami SmarTrip a Clipper prostřednictvím peněženky Google.

Podvodníci už falšují novou “fajfku” ověření v Gmailu čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Efektivnější poznámky na zápěstí

V aplikaci Google Keep pro Wear OS si nyní můžete přidat dlaždici pro rychlý přístup k vybrané poznámce nebo seznamu úkolů na hodinkách. Stačí přejet prstem po dlaždici a najít připnutou poznámku (například nákupní seznam), abyste měli přehled.

Přidejte do svých zpráv trochu zábavy

Emoji Kitchen umožňuje remixovat oblíbené emoji do samolepek, které můžete posílat jako zprávy přes Gboard. Nyní se můžete zakousnout 🦈 do nových kombinací emoji s vodní tématikou 🐬 🐋, které vám pomohou ochladit se v létě (nebo zůstat v pohodě v zimě, pokud jste na jižní polokouli 😎).

Hledání vaší Gmail adresy na dark webu

Dříve oznámené a testované upozorňování o výskytu soukromých Gmail adres na dark webu je nyní k dispozici pro většinu účtů Google v USA, které lze používat na webu a v aplikaci Google One. Lidé mohou spustit skenování a zjistit, zda jejich Gmail adresa nebyla odhalena na temném webu, a získat pokyny, jak se mohou chránit online. Členové služby Google One v USA mohou skenovat další osobní údaje, například číslo sociálního pojištění. V následujících měsících se přístup rozšíří také do více než 20 zemí.

Tak která novinka vás zaujala nejvíc?

Zdroj: Google blog