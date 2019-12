Návod: Sdílejte přístup k WiFi jednoduše a bez hesla. Android 10 to umí

Android 10 s sebou do světa smartphonů přinesl pěknou řádku vychytaných řešení. Ty nejprovařenější a nejdůležitější už určitě hrdí uživatelé tohoto systému znají. A ti, co na poslední systém netrpělivě čekají, pravděpodobně taky. Jsou ale funkce, které zůstaly mezi velkými novinkami zastíněny. Přitom může jít o věci, na které uživatelé dlouho čekali. Podle nás mezi ně patří třeba možnost sdílení WiFi přes QR kód. Nezaznamenali jsme, že by se o tom moc mluvilo, tak vám přinášíme návod, jak této novinky využít.

Zásadní informací je, že v dřívějších verzích Androidu standardně není k dispozici možnost zobrazit si heslo k zapamatované WiFi. Bez speciální aplikace nebo rootu se k němu nedostanete. To může komplikovat život v různých situacích. Typicky třeba na místě, kde se vám WiFi připojí automaticky. Kamarád se vás zeptá na heslo a vy ho z hlavy nevíte. V Androidu 10 se tomuto omezení vývojáři věnovali a uživatel má nově možnost heslo nejen zobrazit, ale pomocí QR kódu také připojení ke známé síti “poslat dál”.

Návod na sdílení WiFi přes QR kód v Androidu 10

Otevřete si Nastavení. Přejděte na Sítě a internet. Otevřete možnost WiFi. Klikněte na ozubené kolečko u názvu připojené WiFi pro přístup do podrobnějšího nastavení. Dejte Sdílet. Ověřte, že jste to vy (PIN / heslo). Hotovo. Měli byste vidět QR kód i heslo.

Velkou výhodou této funkce je mimo jiné to, že sdílení WiFi přes QR kód lze sice vyvolat pouze z telefonu s Androidem 10, ale připojit se pak můžete z jakéhokoli jiného telefonu bez ohledu na verzi systému. A síť jde sdílet také z Androidu na iPhone.

Budete této možnosti využívat?