Vydání systému Android 12 je stále poměrně daleko, ale už se postupně objevují informace o novinkách, které Google připravuje. Nedávno se objevily informace o funkci hibernace aplikací. Nyní se mluví o novince, která vylepší sdílení Wi-Fi sítě. Od Androidu 12 by mělo být sdílení velice intuitivní a rychlé.

Sdílení Wi-Fi sítě projde změnami po dvou letech

Ještě pár let dozadu bylo sdílení Wi-Fi sítě s ostatními poměrně otravné. S příchodem Android 10 to Google alespoň trochu zjednodušil tím, že zpřístupnil generování QR kódů, ve kterých jsou údaje k Wi-Fi. V chystané verzi systému se to úplně zjednoduší. Podle posledních informací bude Google využívat technologii Nearby Share k rychlému sdílení Wi-Fi.

Ideálně se tak tato funkce hodí třeba pro návštěvy. Namísto toho, aby si každý host musel skenovat QR kód, nebo ručně opisovat údaje, budete moct jednoduše poslat Wi-Fi síť lidem v okolí, které vyberete ze seznamu. O jednom z mínusů už se každopádně hovoří nyní. Očekává se, že bude potřeba Android 12 nejen ke sdílení, ale i přijímání údajů k Wi-Fi síti. Brzy se snad dočkáme dalších informací, za pár měsíců se očekává první vývojářská verze Androidu 12, která snad prozradí více informací nejen o této novince.

Jak sdílíte údaje k Wi-Fi?

Zdroj: gsmarena.com