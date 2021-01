Android 12 okopíruje z iOS skvělou funkci. Potěší většinu uživatelů

Android 11 se sotva dostal do větší části telefonů a přesto se začíná spekulovat o tom, co nabídne další verze nejpopulárnějšího mobilního systému. Android 12 totiž po vzoru Applu nabídne funkci hibernace. O co tedy vlastně půjde?

Android 12 a hibernace

Asi každý z nás má v telefonu aplikace, které používáme denně. Zejména se jedná o různé kecálky, sociální sítě, streamovací platformy jako Netflix nebo Spotify a podobně. Pak máme ale v telefonu spoustu aplikací, které využijeme pouze párkrát za rok. V našem případě se jedná třeba o aplikace jako Bolt (když jsme v Praze, což zpravidla bývá opravdu párkrát za rok) Photoshop Express nebo IDOS Jízdní řády, jelikož autobusem také jedeme 2-5x za rok. Jablečný systém iOS umí udělat to, že aplikaci, kterou nepoužíváte tak často vymažou, ikona vám na ploše sice zůstane ovšem pro její opětovné použití ji budete muset stáhnout.

Umí to ušetřit spoustu místa zejména uživatelům, kteří mají telefon s malým úložištěm a řeší každý GB. Stejnou funkci má získat i další verze Androidu, jak upozornil uživatel luca020400 na fórech XDA. Pokud tedy máte například jen 32 GB paměť, může se vám tato funkce velmi hodit.

Co na funkci říkáte?