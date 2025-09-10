Majitelé Samsung televizí, radujte se! Konečně můžete mít Ambilight úplně zadarmo Hlavní stránka Zprávičky Yeelight spouští aplikaci TV Universe pro televizory Samsung, která synchronizuje chytré osvětlení s obrazem Nepotřebuje kameru ani HDMI sync box - vše běží přímo v televizoru Na rozdíl od Philips Hue je aplikace zdarma, žádné předplatné ani jednorázový poplatek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste někdy záviděli majitelům televizorů Philips s technologií Ambilight, máme dobrou zprávu. Společnost Yeelight právě na veletrhu IFA 2025 představila aplikaci TV Universe, která přináší podobný efekt na televizory Samsung. A to nejlepší? Je úplně zadarmo. Aplikace synchronizuje kompatibilní chytré osvětlení Yeelight s jakýmkoliv obsahem na obrazovce. Funguje s produkty jako Cube Kit, Beam Light Bar, Obsid Light Strip nebo Cube Lite. Pokud už některé z těchto světel doma máte, stačí si jen stáhnout aplikaci ze Samsung Smart Hub a můžete začít. Žádná kamera, žádný sync box Většina současných řešení pro synchronizaci osvětlení s televizorem má své mouchy. Systémy s kamerou jako Govee Envisual TV Backlight T2 jsou super, ale musíte mít na horní straně televizoru umístěnou kameru. Yeelight to řeší technologií LightEcho, která běží přímo v televizoru. Aplikace tak dokáže synchronizovat barvy s čímkoliv, co se na obrazovce objeví – ať už je to Netflix, YouTube nebo hra z konzole. A protože nepoužívá kameru, měla by reagovat přesněji a bez zpoždění. Hlavní trumf? Cena nula Princip je podobný jako u aplikace Hue Sync TV od Philipsu, jenže ta vás vyjde buď na měsíční předplatné 3 dolary, nebo jednorázovou platbu 130 dolarů. A to nepočítáme cenu Hue Bridge hubu, který je k provozu nutný. Yeelight TV Universe má být pro majitele Samsung televizorů kompletně zdarma. Jediný háček? Aplikace funguje pouze na novějších modelech Samsung – konkrétně na 2025 Neo QLED, Micro LED, OLED a většině QLED televizorů (kromě modelu Q6F). Stojí to za to? Pro majitele kompatibilních Samsung televizorů a světel Yeelight je to jasná volba – funkce navíc zadarmo. Pokud světla ještě nemáte, záleží na vašich prioritách. Základní LED pásek Obsid vyjde zhruba na tisícovku, světelné tyče Beam jsou dražší. Pořád je to ale výrazně levnější než ekosystém Philips Hue. Koupíte si pásek Yeelight za svůj Samsung televizor? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré osvětlení IFA Samsung Yeelight Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.