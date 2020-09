Začátkem září Samsung uspořádal akci s názvem Life Unstoppable, kde došlo na představení tří produktů. Mezi nimi byl Galaxy Tab A7, Galaxy Fit2 a také nová bezdrátová nabíječka. Samsung Wireless Charger Trio je velmi očekávaná a my o ní máme nové informace. Na první pohled je vidět, že se Samsung inspiroval u Applu a jeho doposud nevydaného Apple AirPower. V současné době se bude jednat o jedinou nabíječku na trhu, která zvládne bezdrátově nabít telefon, sluchátka i hodinky zároveň.

Samsung Wireless Charger Trio nové informace

Samsung zatím nesdělil o nabíječce žádné podrobnosti, takže doufáme, že to neskončí stejným fiaskem jako právě u Applu, který nabíječku nakonec zrušil a to i přesto, že byla oficiálně představena již v září roku 2018 spolu s iPhonem X. Samsung Wireless Charger Trio má šest nabíjecích cívek a Samsung telefony dokáže nabíjet až do 9 W. Ostatní telefony nabije skrz 5 W a u Apple telefonů zvládne až 7,5 W. Prozradila to informace na webu Samsungu pro Německo.

Rozměry činí 240 x 86 x 15,5 mm a produkt váží 320 gramů. Bude k dispozici v bílé či černé variantě. Zatím bohužel nevíme, kolik si bude jihokorejský gigant za nabíječku účtovat. Dá se však očekávat cena okolo 100 EUR, což je asi 2 600 korun.

